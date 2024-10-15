Врач рассказал о необычном методе восстановления после операций

Даже после обычной простуды нужно некоторое время, чтобы вернуться в привычный режим, рассказал кардиолог, заведующий Клиникой интегральной и восстановительной медицины Олег Орлов.Врач подчеркнул, что важно не прекращать лечение после первых улучшений и продолжать усиленно заботиться о себе еще некоторое время после выздоровления.«Методы реабилитации подбираются индивидуально врачом в зависимости от следующих факторов: возраст пациента, перенесенное заболевание или операция, общее состояние здоровья, физиологические особенности. Также важно учесть жалобы и особые запросы при назначении восстановительной терапии», — рассказал кардиолог.К универсальным, основным методам, которые помогут быстрее восстановить при многих диагнозах и после операций, Орлов отнес ЛФК, мануальную терапию, медицинские массажи, рефлексотерапию, физиотерапию и СПА-процедуры с уклоном в медицину. Одним из самых интересных инструментов в восстановительной медицине он назвал кресло для гипокситерапии. Такая процедура, по его словам, может длиться 20 или 40 минут.«Выглядит все следующим образом: пациент через маску дышит воздухом с пониженным содержанием кислорода (порядка 10-15 процентов) при нормальном атмосферном давлении. В ответ на снижение содержания кислорода в подаваемом воздухе организм реагирует снижением уровня кислорода в крови (уровня сатурации). Как только он достигнет индивидуального адаптационного уровня, в маску подается воздух с повышенным содержанием кислорода (30-40 процентов), и будет подаваться до тех пор, пока уровень сатурации пациента не вернется к исходному значению», — Олег Орлов, врач-кардиолог.Орлов отметил, что такой метод лечения подходит для всех групп населения, его эффективность подтверждена клиническими исследованиями. Эта процедура помогает восстановиться после ряда операций и заболеваний, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки