Врач Кондрахин посоветовал продукты и напитки для активного вывода токсинов из организма
Врач-терапевт Андрей Кондрахин: токсины в организме накапливаются, когда он не получает достаточно антиоксидантов.
Врач Кондрахин сообщил в комментарии «Вечерней Москве»: недобор природных антиоксидантов способствует интоксикации организма – накоплению в нем нежелательных веществ, образующихся при расщеплении пищи, которые не выводятся своевременно из-за «вялого» метаболизма, недостаточно активной работы пищеварения, частых запоров. По словам специалиста, для очищения от токсинов необходимо придерживаться рациона, в который следует включать определенные виды продуктов.
Андрей Кондрахин посоветовал следующие продукты и напитки для активного вывода токсинов.
Чистая питьевая вода: выпитая в количестве 3 литров в день, она помогает выводить токсины через почки.
Минеральная вода: пить нужно в промежутках между обычной водой – это исправляет нарушение электролитного обмена.
Травяные чаи: благодаря их питью снижается токсическая нагрузка.
Овощи: их клетчатка улучшает работу пищеварительной системы, активизирует вывод токсинов со стулом.
Мясо кролика, курятина, яйца: их белки быстро расщепляются и хорошо подходят для деинтоксикации.
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