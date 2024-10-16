Врач Кондрахин посоветовал продукты и напитки для активного вывода токсинов из организма

Врач-терапевт Андрей Кондрахин: токсины в организме накапливаются, когда он не получает достаточно антиоксидантов.Врач Кондрахин сообщил в комментарии «Вечерней Москве»: недобор природных антиоксидантов способствует интоксикации организма – накоплению в нем нежелательных веществ, образующихся при расщеплении пищи, которые не выводятся своевременно из-за «вялого» метаболизма, недостаточно активной работы пищеварения, частых запоров. По словам специалиста, для очищения от токсинов необходимо придерживаться рациона, в который следует включать определенные виды продуктов.Андрей Кондрахин посоветовал следующие продукты и напитки для активного вывода токсинов.Чистая питьевая вода: выпитая в количестве 3 литров в день, она помогает выводить токсины через почки.Минеральная вода: пить нужно в промежутках между обычной водой – это исправляет нарушение электролитного обмена.Травяные чаи: благодаря их питью снижается токсическая нагрузка.Овощи: их клетчатка улучшает работу пищеварительной системы, активизирует вывод токсинов со стулом.Мясо кролика, курятина, яйца: их белки быстро расщепляются и хорошо подходят для деинтоксикации.

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