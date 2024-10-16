Диетолог Карафиллидис назвал макароны среди вредных для щитовидной железы продуктов

В составленный диетологом список продуктов, которых нужно избегать людям с нездоровой щитовидкой, также вошли сладости и переработанное мясо.Греческий диетолог Эумениос Карафиллидис заявил: некоторые продукты препятствуют действию лекарств, назначаемых пациентам с тиреоидитом Хашимото. Данное заболевание, затрагивающее щитовидную железу, является аутоиммунным. При этом железа воспаляется и не может полноценно функционировать: она синтезируется меньше тиреоидных гормонов, чем необходимо организму. Такое состояние называют гипотиреозом.В комментарии для Pronews Карафиллидис отметил, что людям с этой проблемой нужно избегать употребления фастфуда, сладостей (включая сладкие напитки), жареных блюд. Также среди вредных для щитовидной железы продуктов диетолог назвал макароны и другие источники рафинированных углеводов в виде мучных продуктов. Кроме того, в рационе пациентов с гипотиреозом не должно быть зерновых продуктов с глютеном, считает эксперт. Количество продуктов из обработанного мяса он призвал минимизировать настолько, насколько это возможно.По словам Карафиллидиса, при заболевании щитовидной железы в рационе должны присутствовать фрукты, овощи, полезные жиры, натуральные молочные и кисломолочные продукты, яйца, индейка, семена, орехи и бобовые. Говоря о напитках, он порекомендовал ограничиться обычной и минеральной водой, несладким чаем.

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