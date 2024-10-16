Экстракт виноградных косточек: природное средство для профилактики болезней

Виноград – один из наиболее вкусных и питательных фруктов. Но пользу можно получить не только от ягод: косточки содержат большое количество ценных микроэлементов, аминокислот и натуральных танинов. Они используются для изготовления пищевых добавок и косметических омолаживающих средств.Экстракт виноградных косточек получают промышленным путем в виде масла. Его можно добавлять в любимый крем от морщин, использовать для придания легкого мускатного оттенка салату из свежих овощей. Регулярное употребление помогает при профилактике старения и многих серьезных заболеваний.Полезный состав виноградных косточекЭкстракт получают путем сушки и перемалывания продукта без термической обработки, поэтому удается сохранить максимум полезных компонентов.В составе такой пищевой добавки в большом количестве присутствуют:ценные антиоксиданты;катехины;танины и дубильные соединения;аскорбиновая, линолевая кислоты;флавоноиды;витамин Е.Экстракт виноградных косточек содержит фенольные кислоты и антоцианы, редкие проантоцианидиновые комплексы. Они восстанавливают ткани на клеточном уровне, выводят токсины, замедляют процессы старения.Многолетние исследования и наблюдения доказали, что экстракт виноградных косточек незаменим для здоровья и молодости организма:Ускоряет обменные процессы, улучшает всасывание витаминов им микроэлементов в кишечнике, что предотвращает ожирение и сахарный диабет.Поддерживает эластичность и упругость кожи, поддерживает уровень коллагена. Экстракт выводит вредные токсины и свободные радикалы, лишнюю жидкость, позволяя эпидермису быстрее обновляться, возвращает лицу свежесть и здоровый вид без утренних отеков.Снижает уровень холестерина в крови, предотвращает развитие атеросклероза, укрепляет стенки сосудов. Это помогает контролировать артериальное давление при гипертонии.Запускает иммунную систему благодаря большому количеству витамина С. Очищает микрофлору кишечника от бактерий, поддерживает организм в период простуд, стрессов, акклиматизации.Подавляет рост злокачественных клеток, защищая от опасных опухолей и болезней.Экстракт виноградных косточек – природное средство для профилактики болезней. Он запускает процессы омоложения изнутри, увеличивая эффективность диеты или медикаментозного лечения. Натуральные вещества в составе хорошо воспринимаются организмом, поэтому практически не имеют противопоказаний.

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