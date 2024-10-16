Защищают от инсульта: врач Галкин назвал сельдь среди продуктов для хорошего кровоснабжения мозга
Врач Галкин констатировал: снизить риск такого опасного заболевания как инсульт можно с помощью питания. По словам невролога, от инсульта прежде всего защищают продукты, обеспечивающие хорошее кровоснабжение мозга. В первую очередь для этого медик порекомендовал есть жирную рыбу. Причем среди продуктов для хорошего кровоснабжения мозга невролог назвал и доступную недорогую сельдь.
«Чтобы улучшить кровообращение мозга, следует добавить в рацион жирную рыбу с омега-3: скумбрию, тунец, лосось, сельдь. Такие продукты способны повысить эластичность сосудов и снизить риск образования тромбов», - отметил Андрей Галкин.
Кроме того, для укрепления здоровья ЦНС врач посоветовал употреблять орехи. Данный продукт невролог назвал полезным в целом для сердечно-сосудистой системы. Главным плюсом орехов (и семян) является высокое содержание противовоспалительных веществ-антиоксидантов. Также антиоксидантами организм обеспечивают лук, чеснок, цитрусовые плоды, ягоды, зеленый чай.
Другим компонентом рациона, эффективно улучшающим кровообращение, медик считает клетчатку – она тоже должна присутствовать в ежедневном рационе. Ее лучшими поставщиками являются цельное зерно, ягоды, овощи.
Дополнительно невролог заметил, что для хорошего состояния мозга важно поддерживать правильную осанку.
«Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно следить за давлением и холестерином, работать над осанкой, ведь при неправильном положении туловища часто пережимается сонная артерия и приток крови к мозгу ограничивается», - обратил внимание врач.
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