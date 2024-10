ТОП продуктов на завтрак, повышающие риск рака

Новое исследование, проведенное учеными из University of Bristol и International Agency for Research on Cancer, выявило скрытую угрозу в обычных продуктах питания. Казалось бы, безобидные продукты, такие как хлопья, сосиски, белый хлеб и фруктовые йогурты, могут существенно повысить риск развития рака.В исследовании, охватившем более 450 тысяч взрослых людей на протяжении 14 лет, выяснилось, что те, кто употреблял большое количество ультрапереработанных продуктов, имели значительно более высокий риск развития рака полости рта и горла. Согласно данным, опубликованным изданием Coventry Telegraph, этот тип пищи содержит огромное количество подсластителей и эмульгаторов, что объясняет опасность их регулярного употребления.Аспирантка университета Бристоля, Фернанда Моралес-Бернштейн, подчеркнула, что помимо добавок, ультрапереработанные продукты провоцируют ожирение, а это — еще один серьезный фактор риска для возникновения онкологических заболеваний.Специалисты настоятельно рекомендуют ограничить потребление этих популярных продуктов, чтобы снизить вероятность развития злокачественных опухолей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки