ТОП продуктов на завтрак, повышающие риск рака

Новое исследование, проведенное учеными из University of Bristol и International Agency for Research on Cancer, выявило скрытую угрозу в обычных продуктах питания. Казалось бы, безобидные продукты, такие как хлопья, сосиски, белый хлеб и фруктовые йогурты, могут существенно повысить риск развития рака.

В исследовании, охватившем более 450 тысяч взрослых людей на протяжении 14 лет, выяснилось, что те, кто употреблял большое количество ультрапереработанных продуктов, имели значительно более высокий риск развития рака полости рта и горла. Согласно данным, опубликованным изданием Coventry Telegraph, этот тип пищи содержит огромное количество подсластителей и эмульгаторов, что объясняет опасность их регулярного употребления.

Аспирантка университета Бристоля, Фернанда Моралес-Бернштейн, подчеркнула, что помимо добавок, ультрапереработанные продукты провоцируют ожирение, а это — еще один серьезный фактор риска для возникновения онкологических заболеваний.

Специалисты настоятельно рекомендуют ограничить потребление этих популярных продуктов, чтобы снизить вероятность развития злокачественных опухолей.

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