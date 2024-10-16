ТОП продуктов на завтрак, повышающие риск рака
В исследовании, охватившем более 450 тысяч взрослых людей на протяжении 14 лет, выяснилось, что те, кто употреблял большое количество ультрапереработанных продуктов, имели значительно более высокий риск развития рака полости рта и горла. Согласно данным, опубликованным изданием Coventry Telegraph, этот тип пищи содержит огромное количество подсластителей и эмульгаторов, что объясняет опасность их регулярного употребления.
Аспирантка университета Бристоля, Фернанда Моралес-Бернштейн, подчеркнула, что помимо добавок, ультрапереработанные продукты провоцируют ожирение, а это — еще один серьезный фактор риска для возникновения онкологических заболеваний.
Специалисты настоятельно рекомендуют ограничить потребление этих популярных продуктов, чтобы снизить вероятность развития злокачественных опухолей.
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