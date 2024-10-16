Озвучены 5 ключевых факторов, способных реально продлить жизнь

Ученые всего мира ищут «таблетку от старости», пытаясь продлить здоровую жизнь максимально долго. Универсального рецепта нет, приходят они к выводу. Но вполне реально долголетие без немощи при грамотном комплексном подходе к решению задачи.1.Журнал Nature называет одним из базовых факторов здорового долголетия ограничение калорий без голодания. Одной из лучших диет считается средиземноморская, где много овощей, рыбы, бобовых, орехов и цельнозерновых. А вот красное мясо и ультраобработанные продукты, избыток сладостей и соленостей, напротив, сократят жизнь. Эксперименты с мышами подтвердили: максимальный результат по увеличению продолжительности жизни показали те, кто сократил калории на 40%, а группы с меньшими и большими ограничениями рано умирали. Избыточная потеря мышечной массы приводит к ослаблению иммунитета и росту риска инфекций.2. Физическая активность — еще одна «отмычка» к долголетию. Давно отмечено: в «голубых зонах», где проживают долгожители, люди много двигаются — гуляют, занимаются садоводством и делают что-то своими руками.3. Вера и оптимизм, как показал ряд исследований, способны продлить срок жизни на 4–14 лет. Позитивный настрой и философское отношение к трудностям помогают справляться с перипетиями судьбы.4. Социальные связи. Одиночество сокращает жизнь, а общение с близкими, друзьями, единомышленниками, взаимопомощь способствуют укреплению здоровья. Ученые называют это «социальным фитнесом».5. Найти цель и учиться всю жизнь. доказано: люди, у которых есть четкая цель в жизни, живут на 8 лет дольше. А постоянное стремление к новому помогает держать в тонусе мозг.

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