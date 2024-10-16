Озвучены 5 ключевых факторов, способных реально продлить жизнь
1.Журнал Nature называет одним из базовых факторов здорового долголетия ограничение калорий без голодания. Одной из лучших диет считается средиземноморская, где много овощей, рыбы, бобовых, орехов и цельнозерновых. А вот красное мясо и ультраобработанные продукты, избыток сладостей и соленостей, напротив, сократят жизнь. Эксперименты с мышами подтвердили: максимальный результат по увеличению продолжительности жизни показали те, кто сократил калории на 40%, а группы с меньшими и большими ограничениями рано умирали. Избыточная потеря мышечной массы приводит к ослаблению иммунитета и росту риска инфекций.
2. Физическая активность — еще одна «отмычка» к долголетию. Давно отмечено: в «голубых зонах», где проживают долгожители, люди много двигаются — гуляют, занимаются садоводством и делают что-то своими руками.
3. Вера и оптимизм, как показал ряд исследований, способны продлить срок жизни на 4–14 лет. Позитивный настрой и философское отношение к трудностям помогают справляться с перипетиями судьбы.
4. Социальные связи. Одиночество сокращает жизнь, а общение с близкими, друзьями, единомышленниками, взаимопомощь способствуют укреплению здоровья. Ученые называют это «социальным фитнесом».
5. Найти цель и учиться всю жизнь. доказано: люди, у которых есть четкая цель в жизни, живут на 8 лет дольше. А постоянное стремление к новому помогает держать в тонусе мозг.
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