Водка с перцем: врач Кутушов рассказал, бывает ли на самом деле алкоголь целебным
Врач Кутушов рассказал, бывает ли на самом деле алкоголь целебным
«Некоторые считают, что небольшое количество алкоголя может помочь при бессоннице, низком давлении, простуде и даже улучшить пищеварение, однако научные исследования этого не подтверждают», - сообщил медик.
В частности, Михаил Кутушов прокомментировал возможную пользу приема коньяка при низком давлении. По словам эксперта, в этом случае давление может подняться, но эффект будет лишь кратковременным, а при имеющихся сердечно-сосудистых нарушениях такой способ и вовсе может быть опасным.
Также Кутушов посоветовал не использовать от проблем с засыпанием по ночам пиво или какое-то еще спиртное. Алкоголь, хотя и вызывает у многих людей сонливость, он нарушает фазы сна, тем самым не позволяя полноценно высыпаться.
Кроме того, специалист раскритиковал другое «целебное средство» – водку с перцем. Врач заявил: от простуды это не излечивает, зато может вызывать раздражение слизистой носа и горла, которое будет лишь усугублять состояние недомогания у заболевшего человека.
Кутушов призвал не верить и в то, что алкоголь может улучшать пищеварение. Что действительно делает спиртное – раздражает слизистую оболочку желудка и поджелудочной железы, увеличивая вероятность появления гастрита, язвенных поражений и панкреатита, предостерег специалист.
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