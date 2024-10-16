Итальянские ученые выяснили, как нужно ходить, чтобы сжигать больше калорий

Исследование итальянских ученых показало, что прерывистая ходьба может быть более эффективным способом сжигания калорий, чем непрерывная. Как сообщает The Guardian, специалисты из Миланского университета обнаружили интересную закономерность в энергозатратах организма при различных режимах физической активности.Эксперимент проводился с участием добровольцев, которые выполняли упражнения на специальных тренажерах, имитирующих подъем по лестнице и ходьбу на беговой дорожке. Исследователи разработали программу, включающую короткие периоды активности продолжительностью от 10 секунд до 4 минут. В ходе каждого испытания ученые тщательно измеряли объем потребляемого кислорода и рассчитывали метаболические потребности организма для разных типов ходьбы.Результаты тестов оказались весьма неожиданными. Выяснилось, что для коротких, но интенсивных прогулок организму требуется на 20–60% больше кислорода по сравнению с непрерывной ходьбой. Это объясняется тем, что в начале движения тело расходует значительное количество энергии на разогрев мышц. При возобновлении движения после каждой остановки организм вынужден снова тратить дополнительные калории на набор скорости.Полученные данные могут найти широкое применение не только для здоровых людей, стремящихся оптимизировать свои тренировки, но и для разработки эффективных программ реабилитации пациентов с ограниченной подвижностью. Например, такой подход может быть особенно полезен для людей, страдающих ожирением, или тех, кто восстанавливается после инсульта.Стоит отметить, что даже обычная ходьба является отличным способом поддержания физической формы. За один час этой активности человек может сжечь как минимум 200 ккал, что соответствует примерно 3–5 ккал в минуту. Однако важно учитывать, что точные значения энергозатрат индивидуальны и зависят от таких факторов, как рост, вес и темп ходьбы.Кроме того, ходьба представляет собой полноценный вид кардионагрузки, который задействует основные группы мышц, включая мышцы спины, живота и бедер. Это делает ее доступным и эффективным способом поддержания общего физического здоровья.

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