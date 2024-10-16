Раскрыты самые полезные для сердца продукты
По словам доктора, самым полезным для сердца продуктом является жирная рыба — сельдь, лосось, скумбрия. Эксперт объяснила, что полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в этом продукте, предотвращают накопление холестерина. Она рекомендовала есть жирную рыбу минимум дважды в неделю.
Кардиолог добавила, что в рационе обязательно должны быть и орехи и семена. Эти продукты тоже богаты полиненасыщенными жирными кислотами, а также витаминами, снижающими уровень холестерина и воспаление. Например, ежедневное употребление всего 30 граммов миндаля, семян тыквы и льна способно улучшить работу сердца.
Также Небольсина рекомендовала есть больше овощей и фруктов с антиоксидантами (зеленые овощи, цитрусовые, ягоды), цельнозерновых продуктов с клетчаткой и витаминами группы В.
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