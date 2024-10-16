Токсиколог Кутушов рассказал, как остановить рвоту у ребенка

Рвота — защитный механизм, который помогает вывести токсины из организма. Однако это также может быть признаком опасной болезни. Кроме того, частая рвота способна привести к обезвоживанию. Что делать, если у ребенка рвота? Спросили у врача.Если у ребенка рвота, родителям важно знать, что делать. Грамотные действия при первых признаках недомогания могут существенно повлиять на сроки восстановления здоровья.«Рвота у ребенка — это серьезный симптом, который требует внимательного подхода. Важно следить за состоянием ребенка и обращаться за медицинской помощью при необходимости», — рассказывает «Доктору Питеру» врач-токсиколог Михаил Кутушов.Причины рвоты у ребенкаРвота у детей может быть вызвана различными факторами, включая:инфекции (вирусные или бактериальные гастроэнтериты, грипп);пищевые отравления;аллергические реакции на определенные продукты питания;укачивание при поездках на транспорте;переедание;стресс или тревога;заболевания (воспаление аппендикса, мигрень, менингит и др.).Когда рвота не опасна«Некоторые виды рвоты могут быть менее опасными. Так, рвота при укачивании обычно проходит сама по себе после прекращения движения. А если рвота случилась после переедания, это может быть нормальной реакцией организма на избыток пищи, — говорит врач. — Однако даже в этих случаях стоит внимательно следить за состоянием ребенка».Так, младенцы часто срыгивают небольшое количество молока или смеси (обычно около 5–10 мл) во время или вскоре после кормления. Причинами могут быть быстрое кормление, заглатывание воздуха и перекармливание. Периодическая рвота во время срыгивания может случаться у грудничков, но если она повторилась за одно кормление, то это уже ненормально.«Если ребенка вырвало после приема лекарства, лучше проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях доза может не усвоиться, и необходимо повторное введение препарата. Однако не следует давать лекарство снова без консультации специалиста, чтобы избежать передозировки или ухудшения состояния», — предупреждает Михаил Кутушов.Рвота у ребенка: что делатьЕсли ребенка вырвало, важно не паниковать и успокоить ребенка. Оцените общее состояние, наличие других симптомов.«Понос и температура в сочетании со рвотой зачастую указывают на несколько заболеваний. В первую очередь — на вирусный гастроэнтерит, который часто вызван ротавирусом или норовирусом. Также данные симптомы могут быть признаками бактериальной инфекции, например сальмонеллеза или кишечной палочки», — говорит токсиколог. — Если симптомы появились вскоре после употребления пищи, скорее всего, это пищевое отравление. В таких случаях важно следить за состоянием ребенка и при необходимости обратиться к врачу».Срочная медицинская помощь требуется в следующих случаях:кровавая рвота — наличие крови в рвотных массах;длительная рвота — рвота продолжается более 24 часов;сильная боль в животе, особенно в правом нижнем углу;симптомы обезвоживания (сухость во рту, отсутствие мочи, вялость);температура выше 39 °C, особенно у младенцев и детей до 2 лет;рвота у новорожденного или грудничка;желчная рвота (желтая или зеленая);апатия, потеря сознания;светобоязнь и затылочная ригидность (ограничение и болезненность в шее при пассивном сгибании, при этом разгибание и вращение не затруднены) — это признаки менингита.«У новорожденного или младенца с рецидивирующей, или желчной рвотой, или рвотой „фонтаном“, скорее всего, имеется желудочно-кишечная непроходимость, при которой, возможно, потребуется хирургическое вмешательство, — говорится в международном медицинском справочнике MSD. — Рвота с коликами и болью в животе у младенца или маленького ребенка, сопровождаемые вялостью, запором или кровавым стулом, могут быть признаками инвагинации кишечника (внедрение одной части кишки в другую, из-за чего развивается кишечная непроходимость. — Прим. ред.).Ребенка или подростка с лихорадкой, ригидностью затылочных мышц и светобоязнью следует обследовать на менингит.Если рвота у ребенка или подростка сопровождается лихорадкой, болью в животе, ослаблением перистальтики кишечника, его следует обследовать на предмет аппендицита.Недавняя травма головы в анамнезе или хронические прогрессирующие головные боли с утренней рвотой и изменениями зрения указывают на внутричерепную гипертензию (повышение давления в полости черепа. — Прим. ред.)».Что дать ребенку при рвоте«Оценив состояние ребенка, уложите его на бок, чтобы не допустить аспирации рвотными массами. Обеспечьте гидратацию», — говорит Михаил Кутушов.Врач советует давать пить воду небольшими глотками, а лучше поить ребенка раствором для регидратации (восполнение жидкости в организме. — Прим. ред.), который можно купить в аптеке или приготовить самостоятельно.Как приготовить раствор для регидратацииЧтобы приготовить раствор для регидратации, потребуются соль, сахар и чистая вода, желательно кипяченая, а затем охлажденная.«Сочетание соли и сахара усиливает всасывание жидкости, поскольку транспорт натрия и глюкозы в тонком кишечнике сопряжен. Глюкоза способствует всасыванию как ионов натрия, так и воды», — говорится в обзоре The BMJ.На 1 литр воды нужно 6 чайных ложек сахара без горки и половина чайной ложки соли. Будьте осторожны с дозировкой: избыток соли в составе раствора может привести к гипернатриемии.Поите ребенка с ложечки, чтобы не спровоцировать новые приступы рвоты. Давайте раствор после каждого эпизода рвоты из расчета 2 мл на 1 кг веса.Также при рвоте, согласно данным Университета Вирджинии, помогают:томатный сок, разведенный водой (на 600 мл сока 350 мл воды);клюквенный морс (180 мл морса, разведенного в 770 мл воды с добавлением половины чайной ложки соли);рисовый отвар (отварить полстакана сухих рисовых хлопьев, затем смешать с 2 стаканами воды и добавить четверть чайной ложки соли. Раствор должен быть густым, но пригодным для питья);куриный бульон (1 кубик сухого куриного бульона растворить в 4 стаканах воды, добавить 2 столовые ложки сахара).Чем кормить ребенка после рвоты«Не кормите ребенка сразу после рвоты. Лучше подождать 30-60 минут, перед тем как предложить еду, — советует Михаил Кутушов. — Затем можно начать с легкой пищи, например с риса, картофельного пюре, и постепенно возвращать обычный рацион».Важно следить за реакцией организма, подчеркивает врач.«При рвоте можно давать ребенку куриный или овощной бульон — это хороший источник жидкости и солей, — говорит эксперт. — Сухое печенье или сухари помогут укрепить желудок, нежирная рисовая каша легко усваивается организмом, а мягкое яблочное пюре легко переваривается и не раздражает желудок. Также отдавайте предпочтение воде без газа. Можно добавлять в воду немного соли».Что еще делать родителям, если у ребенка рвота?«Соблюдайте гигиену, для этого часто мойте руки. Дезинфицируйте поверхности, особенно в период болезни. Обеспечьте ребенку комфортные условия, а именно режим покоя, обильное питье, постельный режим», — советует врач.

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