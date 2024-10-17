Уролог Аглиулллин перечислил продукты, помогающие улучшить потенцию

С возрастом мужчины начинают испытывать проблемы с потенцией. По словам уролога Ильнура Аглиулллина, есть продукты, которые помогут сгладить негативное влияние возраста на организм.С возрастом мужчины сталкиваются со снижением потенции и эрекции. Это естественный процесс, который можно замедлить, если соблюдать несколько простых правил, уверен уролог-андролог из Уфы Ильнур Аглиулллин.В разговоре врач рассказал о продуктах, которые улучшают потенцию.В первую очередь он рассказал о полезных свойствах томатов, которые богаты ликопином, полифенолами, обладающими мощными антиоксидантными свойствами. Они помогают поддерживать потенцию и здоровье простаты.Ежедневное употребление 10 гр моркови снизит риск развития рака простаты на 5%, заверил уролог.Благотворно на потенции скажется гранатовый сок. Он снижает уровень ПСА (простат-специфический антиген) у мужчин с диагнозом рака простаты.А содержащийся в брокколи сульфорафан способствует выработке ферментов, способных бороться с раком предстательной железы.Что касается напитков, Аглиулллин посоветовал присмотреться к зеленому чаю. Он улучшает работу сердца, выводит токсины из печени, очищает артерии, предотвращает диабет, способствует сжиганию жиров, помогает избежать проблем с простатой.Особое внимание врач обратил на воду. По словам уролога, простое соблюдение водного баланса помогает улучшить эрекцию. Дело в том, что при дефиците жидкости в организме кровь становится гуще, а значит, медленнее течет по сосудам.«Происходят закупорки сосудов и капилляров, кровь перестает поступать в нужном объеме к органам, в том числе к половому члену. Как следствие может возникнуть эректильная дисфункция», - предупредил врач.

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