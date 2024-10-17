Врач Павлова: отказ от сигарет способен продлить жизнь на 5–8 лет

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: отказавшись от курения в 35 лет, можно продлить свою жизнь в среднем на 8 лет.Врач Павлова сообщила: отказ от сигарет является доступным способом продлить человеческую жизнь на несколько лет. По словам медика, покончив с этой вредной привычкой, люди получают возможность увеличить продолжительность жизни на 5–8 лет.«Если отказаться от вредной привычки в 35 лет, можно сохранить в среднем 8 лет жизни. Отказ от курения в 45 лет в среднем сохранит 5,6 лет, в 55 — 3,4 года», - рассказала врач в своем Telegram-канале, ссылаясь на исследование, опубликованное в июне 2024 года.Павлова обратила внимание на то, что отказ от сигарет дает эффект продления жизни, даже если человек решается на него в пожилом возрасте. В частности, перестав курить в 65 лет, человек может прожить дольше почти на два года (на 1,7 лет), а перестав курить в 75 лет — почти на год (на 0,7 лет).Зухра Павлова констатировала: сигаретный дым является источником огромного количества токсичных химических веществ, которые нарушают целостность тканей и клеточных структур. В человеческом теле практически нет органа, который бы не страдал от токсичного воздействия этих компонентов при курении. Эта привычка делает людей подверженными таким опасным патологиям как инсульт, болезни сердца и легких, разные виды рака, возрастное слабоумие.«Для организма опасны не только обычные сигареты, но и электронные. Изначально их продвигали как более безопасную альтернативу, но новые исследования показали, что во многом вейпы могут быть даже вреднее», - предупредила медик.

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