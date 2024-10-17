Диетолог Мухина ответила, какой хлеб является самым полезным для здоровья

Врач-диетолог Марият Мухина посоветовала россиянам выбирать для повседневного рациона цельнозерновой хлеб.Какой хлеб является самым полезным для здоровья?«Цельнозерновой хлеб на закваске считается самым полезным для здоровья», - сказала специалист.Медик уточнила, что от обычного такой хлеб отличается более высоким содержанием полезных веществ. По словам Мухиной, на изготовление обычного хлеба идет очищенное зерно, которое при очистке лишается наиболее полезной части – наружной оболочки, содержащей витамины, аминокислоты, и микроэлементы. В цельнозерновом хлебе она присутствует. Благодаря этому он дает человеческому организму вещества, поддерживающие его функционирование и полезные для иммунитета.«B цельнозерновом хлебе есть витамины E и группы B, а в 100 граммах – 30% суточной нормы цинка, железа, магния, кальция, фосфора и 10% суточной нормы белка», - заявила Марият Мухина.Кроме того, добавила диетолог, цельное зерно и содержащие его продукты являются источником нерастворимой клетчатки, очищающей кишечник, активизирующей вывод потенциально вредных компонентов, замедляющей всасывание в кровь холестерина и сахара.Положительно врач оценила и хлеб на закваске. Такой продукт считается более натуральным, сказала она. В то же время эксперт посоветовала помнить: даже полезные вида хлеба требуют умеренности, чтобы не создавать избытка калорий.

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