Врач Белева: пить кефир перед сном полезно не всем

Врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева подробно объяснила, можно ли пить кефир на ночь.По поводу употребления кефира перед сном от разных людей можно услышать диаметрально противоположные мнения. Но что об этом говорят врачи? Гастроэнтеролог Эльвира Белева сообщила в беседе с порталом «Чемпионат», что люди, не имеющие проблем со здоровьем, смело могут позволить себе этот кисломолочный напиток поздним вечером – например, в обстоятельствах, когда просыпается голод, но время для плотного приема пищи уже неподходящее.«Кефир является полезным продуктом благодаря своему составу и свойствам. Его употребление может благотворно влиять на организм, в том числе и перед сном», - отметила Белева.Эксперт указала на плюсы питья кефира на ночь.Это улучшает качество сна, поскольку содержащаяся в напитке аминокислота триптофана помогает организму расслабиться и способствует более качественному ночному отдыху;На состояние пищеварительного тракта, кишечника оказывается полезное воздействие за счет молочнокислых бактерий напитка;Снижается вероятность ночных пробуждений от голода – этому способствует высокое содержание в кефире белка;Людям, которые следят за фигурой, кефир помогает избежать переедания и употребления ненужных калорий вечером.В то же время врач констатировала: пить кефир перед сном полезно не всем. Его прием, например, противопоказан тем, кто склонен к изжоге, страдает от рефлюксной болезни.«При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) употреблять кисломолочные напитки не рекомендуется, особенно перед сном. Они повышают кислотность в желудке, это может усугубить симптомы рефлюкса», - уточнила медик.Кроме того, добавила Белева, от питья кефира на ночь следует отказаться людям с непереносимостью лактозы, с диареей, острым панкреатитом. Также его употребления нужно избегать при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, острых кишечных инфекциях – в их случае кефир может усугублять неприятные и болезненные симптомы.

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