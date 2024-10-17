Названы признаки проблем с желчным пузырем, которые нельзя не заметить

Горечь во рту по утрам и рвота могут свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем, предупредила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. Специалист подчеркнула, что также нельзя игнорировать острую или ноющую боль в правом подреберье, которая может отдавать в правое плечо или под лопатку.Проверить желчный пузырь с помощью анализов и обследований рекомендуется людям, которые заметили у себя следующие симптомы: острую или ноющую боль в правом подреберье, которая может отдавать в правое плечо или под правую лопатку, горечь во рту по утрам или после употребления жареной, жирной и острой пищи, тошноту, часто в сочетании с метеоризмом и снижением аппетита, а иногда приступами рвоты, — пояснила врач.Она уточнила, что о проблемах с желчным также говорят желтизна кожи и белков глаз, повышение температуры и кожный зуд, иногда сопровождаемый сыпью. Гастроэнтеролог добавила, что тошнота и рвота в сочетании с сильной болью являются признаками острого состояния, например приступа перитонита на фоне холецистита. В такой ситуации врач посоветовала незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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