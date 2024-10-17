Nature: болезнь Альцгеймера поражает мозг в две отдельные фазы

Анализ генетической активности клеток мозга у людей, умерших от болезни Альцгеймера, показал, что это заболевание прогрессирует в две стадии: медленное нарастание воспаления, за которым следует более быстрая дегенерация.Важно отметить, что первая из этих фаз ограничена по своему масштабу и происходит до появления таких симптомов, как потеря памяти, что указывает на то, что возможности для диагностики и лечения могут появиться на более ранней стадии, чем в настоящее время.Вторая стадия приводит к более выраженному уровню разрушения, характеризующемуся печально известным накоплением белковых бляшек и клубков, которые совпадают с серьезным повреждением нейронов, что приводит к потере когнитивных функций.Исследователи под руководством групп из Вашингтонского университета и Института мозга Аллена изучили генетическую активность отдельных клеток в области мозга, известной как средняя височная извилина, где обрабатываются ключевые функции памяти, языка и зрения.«Этот подход обеспечивает комплексное понимание конкретных, высокозернистых типов клеток, поражаемых в ходе заболевания, а также того, где эти пораженные клетки расположены в микроархитектуре ткани и когда они поражаются по мере прогрессирования заболевания», — пишут исследователи в опубликованной статье.Группа ученых проанализировала мозг 84 человек, умерших от болезни Альцгеймера, средний возраст которых составил 88 лет. Затем полученные данные и измерения сравнили с показателями мозга доноров без болезни Альцгеймера, чтобы выявить критические различия.В дополнение к результатам отдельных патологических фаз, исследователи обнаружили специфические повреждения когнитивно-критического тормозного нейрона в первой фазе. Возможно, именно так изначально запускаются проблемы в нейронной схеме, предполагает команда.В прошлом возбуждающие нейроны – те, которые активируют другие нейроны – связывали с болезнью Альцгеймера. Тормозные нейроны – это те, которые деактивируют или успокаивают нейроны, поэтому связь с болезнью Альцгеймера здесь новая и интересная.Результаты исследования вносят важный вклад в комплексную и общедоступную карту повреждений мозга, вызванных болезнью Альцгеймера, известную как Атлас клеток мозга при болезни Альцгеймера в Сиэтле (SEA-AD). Мы надеемся, что, отслеживая этот путь разрушения нейронов более внимательно, мы сможем лучше понять, как болезнь Альцгеймера набирает силу — что ее останавливает и что позволяет ей происходить.По мере того, как наши научные технологии становятся все более совершенными и более эффективными, мы узнаем больше о сложностях болезни Альцгеймера — будь то триггеры в других частях тела, связи с другими заболеваниями или скрытая начальная фаза, которую мы ранее не обнаружили.«Результаты кардинально меняют понимание учеными того, как болезнь Альцгеймера наносит вред мозгу, и будут определять разработку новых методов лечения этого разрушительного заболевания», — отмечают эксперты.

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