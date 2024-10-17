Врач Тананакина: безглютеновая диета не нужна здоровым людям
«Но безглютеновая диета не нужна здоровым людям, если у них нет этих симптомов. Безглютеновые продукты не всегда полезнее, и лучше придерживаться сбалансированного рациона», — посоветовала специалист.
По ее словам, быть особенно внимательными при выборе хлеба следует людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такими как синдром раздраженного кишечника или целиакия.
В 2024 году ученые из Университета Макмастера в Канаде обнаружили, что внутренняя выстилка верхнего отдела кишечника, называемая эпителием, играет активную роль в запуске аллергической реакции на глютен. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.
По словам специалистов, точное знание локализации иммунного ответа может помочь в разработке новых лекарств и повышении эффективности их доставки к нужным участкам кишечника.
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