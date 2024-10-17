Почему аллергию легко спутать с простудой

Типичным признаком простуды (или гриппа) является лихорадка – в отличие от проявлений аллергии. Другой аспект – длительность симптомов. Симптомы простуды, как правило, исчезают в продолжение пары недель или недели, а симптомы аллергии сохраняются намного дольше – на протяжении сезона или круглый год. Есть и прочие отличительные черты.Такие симптомы простуды, как насморк, слезоотделение, болевые ощущения в горле, чихание и кашель, известны нам всем. Но аналогичная симптоматика наблюдается и при целом ряде аллергических реакций. Существует ли разница?Как разобраться, что у вас: банальная простуда или аллергия?А, может, это развивается астма? Типичным признаком простуды (или гриппа) выступает лихорадка – не в пример симптомам аллергии. Другой ключевой аспект – длительность симптомов.Симптомы простуды, как правило, исчезают в продолжение пары недель или недели, а симптомы аллергии имеют свойство сохраняться намного дольше – на протяжении сезона или круглый год (это касается аллергических реакций на бытовые аллергены (пылевой клещ, плесень)). Есть и прочие отличительные черты.Каким образом можно выяснить, что симптомы "простуды" в реальности - аллергия (и наоборот)Симптоматика аллергических реакций обычно появляется в конкретное время суток или в процессе конкретной деятельности. Аллергия на пылевого клеща может, к примеру, спровоцировать заложенность дыхательных путей во время сна или пробуждения, а симптомы, возникающие в ходе утренней прогулки, скорее всего, связаны с пыльцой цветущих растений.Если в данный момент - разгар зимы, а ребенок стал кашлять и чихать, при этом вы в курсе, что кто-то из его приятелей только что переболел, логично, что проблема заключается в вирусе. Роль играет и возраст ребенка. Аллергическая реакция на наружные аллергены одолевает в возрасте 4-6 лет, а аллергия на бытовые раздражители возникает, как правило, в возрасте 3 лет.Если ребенок страдает экземой, имеется риск и аллергии, так как указанные недуги нередко сопутствуют друг другу. Плюс, если у кого-то из родителей наблюдается аллергия, то ребенок оказывается в группе риска.Способом определения заболевания может быть проверка слизи из носа. Прозрачная, водянистая слизь указывает на аллергию, а густая, зеленоватая слизь, скорее всего, симптом простуды.Если у ребенка наблюдается аллергия, и среди симптомов также отмечаются затрудненное дыхание, одышка, это может быть астма.Вызывают ли продукты питания симптомы астмы?Аллергическую астму и аллергию провоцируют одни и те же факторы: пыльца, шерсть домашних питомцев и проч. Это относится и к пищевой аллергии, но редко.Об этом говорят типичные симптомы пищевой аллергии: крапивница, сыпь, тошнота, рвота, диарея с кашлем и хрипами.Специальные исследования говорят, что нездоровая еда увеличивает вероятность возникновения у ребенка таких серьезных заболеваний как астма и аллергия. Приступы астмы, например, могут вызвать пищевые консерванты.Здоровый кишечник – «нет!» аллергииАллергия и астма могут мирно сосуществовать, поэтому изменение рациона для оптимизации функций кишечника выступает результативным методом терапии указанных недугов.Полезной рекомендацией в данном случае будет употребление ферментированных продуктов, богатых пробиотиками. Вообще применение пробиотиков минимизирует проявления аллергии.Употребление продуктов, богатых клетчаткой – еще один метод борьбы с аллергией. Клетчатка стимулирует рост кишечных бактерий, производящих противовоспалительные молекулы. Указанные молекулы далее транспортируются в кровоток, где влиют на иммунную систему.Кишечные бактерии, кроме того, имеют значение в функционировании иммунной системы слизистой в пищеварительном тракте. Они благотворно влияют на выработку антител к патогенам.Порочная диета, которая базируется на обработанных пищевых продуктах с высокой концентрацией сахара, оказывает обратный эффект, нарушая функции кишечника и повышая вероятность возникновения аллергии.Чем отличаются пищевая аллергия и непереносимость пищевых продуктов?Когда имеет место аллергия на определенное вещество, иммунная система ошибочно «думает», что указанное вещество опасно, и производит антитела иммуноглобулина Е (IgE) в стремлении нейтрализовать это соединение.Поступающие в кровоток в ходе данного процесса хим. Вещества (гистамин), провоцируют перечень симптомов во время употребления пищи или через несколько часов. При непереносимости продуктов питания иммунная система не работает.С другой стороны, симптомы пищевой непереносимости противодействуют измельчению и перевариванию ряда продуктов/ингредиентов.Если ключевыми аллергенными продуктами выступают арахис, лесные орехи, рыба, моллюски, соя, пшеница, молоко и яйца, то пищевая непереносимость, как правило, отмечается на лактозу, глютен, консерванты, пищевые добавки.Рекомендации для лиц, страдающих аллергиейГрамотно составленный рацион, который базируется на необработанных пищевых продуктах (сюда входят ферментированные продукты), в комплексе с нормализацией показателя витамина D и баланса омега-3/омега-6, выступит гарантом оптимальной работы иммунной системы.Что необходимо делать:Минимизировать потребление сахара и зерновых: оптимизация функций кишечника убирает проявления аллергии за счет отказа от провоцирующих воспаление пищевых продуктов (сюда относятся зерновые и обработанные), и включения в меню здоровых продуктов, поддерживающих баланс микрофлоры в кишечнике.Активизировать потребление жиров омега-3 животного происхождения: жиров, имеющихся в масле криля, которые выступают как противовоспалительные средства.Снизить потребление жиров омега-6: в эту группу входят растительные масла, Если вы каждый день употребляете обработанные продукты, правильное соотношение омега-3 и омега-6 нарушается, что провоцирует воспаление, грозящее перейти в астму.Оптимизировать показатель витамина D: Дефицит указанного витамина D выступает фактором возникновения астмы. Витамин D благоприятствует работе иммунной системы.Ферментированные овощи и/или пробиотики: запущенную пищевую аллергию может окончательно излечить диета GAPS, которая базируется на ферментированных продуктах и прочих естественных элементах для оптимизации баланса микрофлоры. Здоровый кишечник – успех терапии различных видов аллергии.Исключение пастеризованных молокопродуктов, известных усилением отделения мокроты и провоцирующих астматические приступы.Кверцетин: указанное вещество выступает антиоксидантом, который относится к флавоноидам. Ряд специалистов утверждают, что продукты с высокой концентрацией кверцетина (яблоки, ягоды, черный чай и проч.) препятствуют высвобождению известного уже гистамина.Белокопытник гибридный: натуральный антигистамин, который применяли для лечения кашля и астмы с давних времен. Недавно ученые обнаружили в растении вещества, имеющие свойства снижать симптомы астмы посредством ингибирования лейкотриенов и гистаминов. Но существует ограничение: белокопытник - разновидность амброзии, следовательно, если имеется аллергия на амброзию, календулу, ромашку или хризантему, применять траву крайне нежелательно. И еще: в сыром виде растение применять запрещено, так как оно включает пирролизидиновые алкалоиды, токсичные для печени и почек.Желтокорень: применяется при сезонной аллергии. Активный ингредиент растения берберин имеет антибактериальное действие и запускает иммунную защиту.Эвкалиптовое масло: Указанное аромамасло исцеляет слизистые оболочки. Достаточно нанести каплю на ватный тампон и вдыхать аромат несколько раз в день, добавить несколько капель в воду для ингаляций или ванны.

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