Диетолог Стародубова: россиянам нужно употреблять 2-3 порции молочных продуктов ежедневно

Диетолог Антонина Стародубова рассказала о важности употребления молочных продуктов каждый день.Диетолог Стародубова посоветовала россиянам регулярно есть молочные (а при непереносимости молока – кисломолочные) продукты. О том, что молочка и кисломолочка должны входить в состав повседневного рациона, специалист заявила в МИЦ «Известия» на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню здорового питания.«Эксперты Российской Федерации говорят, что именно россиянам обязательно нужно две, а лучше три порции молочных продуктов в день. Есть группы населения, для которых это особенно важно, – дети, подростки, пожилые люди», - констатировала диетолог.Стародубова подчеркнула, что молочные продукты являются источником и белка, необходимого для роста и развития мышечной ткани, а также кальция – важнейшего микроэлемента для здоровья опорно-двигательного аппарата, зубов.Также диетолог посоветовала помнить, что вредных продуктов не существует – просто некоторые из них не нужно употреблять каждый день. К продуктам ежедневного употребления, по словам Стародубовой, относятся источники сложных углеводов, белка, полезных жиров, витаминов и микроэлементов. Еда, относящаяся к категории «вкусности», должна присутствовать на столе только в праздничные дни и употребляться в умеренном количестве.

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