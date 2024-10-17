Врач назвала 8 признаков опасного заболевания сердца. Их можно заметить в тёплую погоду

Благоприятная погода может вызвать симптомы, которые указывают на скрытое заболевание сердца. Доктор Саманта Уайлд рассказала, как распознать заболевания важного органа.Если у вас есть заболевания сердца, риск сердечных приступов, аритмии (нерегулярного сердцебиения) и сердечной недостаточности увеличивается в жаркую погоду. Чем жарче погода, тем выше риск.Врач назвала восемь признаков в тёплую погоду, которые предупреждают о скрытом заболевании сердца:головокружение: ощущение, что всё вокруг вращается;потоотделение: ощущение чрезмерной потливости, даже если вы не занимаетесь спортом;боль в груди: ощущение сдавливания, сжатия или тяжести в груди, которое может распространяться на шею, челюсть, плечо, верхнюю часть спины и вниз по рукам;усталость: отсутствие энергии без какой-либо очевидной причины;одышка: возникают трудности с дыханием;изменения в сердцебиении: ощущение, что сердце бьётся быстрее или медленнее обычного;тошнота;отёк лодыжек или ступней: может постепенно усиливаться в течение дня.

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