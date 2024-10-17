Непереносимость или аллергия: врач обосновала причины отказа от кефира, ряженки и йогуртов

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о причинах отказываться от употребления полезных кисломолочных продуктов, актуальных для некоторых людей.Врач Сухорукова обосновала необходимость отказа от кефира, ряженки и йогуртов – продуктов, полезных для здоровья во многих отношениях. Медик отметила: несмотря на положительные свойства этих кисломолочных изделий, в некоторых случаях присутствовать в рационе они не должны. Веским основанием для отказа от них является непереносимость лактозы или имеющаяся аллергия на казеин (молочный белок), пояснила эксперт.Сухорукова уточнила, что непереносимостью лактозы (молочный сахар) страдают люди с недостаточной выработкой в организме фермента лактаза, необходимого для его расщепления.«При лактазной недостаточности этот фермент вырабатывается недостаточно, из-за чего молочный сахар расщепляется не весь или не расщепляется вовсе. Что приводит к появлению неприятных симптомов: урчанию в животе, болям, вздутию», - поделилась врач.Сухорукова отметила, что иногда фермент лактаза не просто не вырабатывается в нужном объеме, а отсутствует совсем. У людей с такой особенностью любое количество молока будет вызывать дискомфорт. Для них остается вариант употреблять исключительно безлактозные молочные продукты.«Лактазная недостаточность нередко встречается у детей раннего возраста, особенно недоношенных. Однако непереносимость молочного сахара может появиться и во взрослом возрасте», - предупредила эксперт.Еще одна причина для отказа от продуктов на основе молока – аллергия на молочный белок казеин. Узнать ее можно по таким симптомам как кожная сыпь и расстройство кишечника, дополнила врач.Если непереносимости молока или аллергии на него нет, молочные и кисломолочные продукты должны входить в рацион – они дают организму необходимый белок, кальций, фосфор, многие витамины, важные для работы иммунной системы. Конкретно кефир, ряженка и йогурты являются, помимо прочего, источником кисломолочных бактерий, улучшающих состояние кишечной микроорганизмы, от которого зависят многие аспекты здоровья.

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