Диетолог Чехонина: хлеб из белой муки высшего сорта тоже может быть полезен

Врач-диетолог Юлия Чехонина: нельзя полностью отказываться от хлеба, в некоторых случаях полезен даже часто критикуемый белый хлеб.Диетолог Чехонина рассказала в интервью, что в последнее время хлеб стал продуктом, который «демонизируется» в связи риском лишнего веса или какими-то заболеваниями (как правило, эндокринными). Медик подчеркнула: хлеб не является плохим или вредным продуктом. Вред здоровью наносит не его употребление, а несбалансированное питание, переедание и нежелание следить за калорийностью рациона – это становится ключевой причиной лишних килограммов.«Ожирение развивается из-за повышенной калорийности рациона, и к нему чаще всего приводит не сам по себе хлеб, а то, что мы на него кладем: масло, сыр, ветчина и так далее», - сказала диетолог «Газете.Ru».Чехонина отметила, что полезным для организма может быть даже хлеб из белой муки высшего сорта, который особенно часто советуют исключать из питания. Эксперт заявила: нет прямой связи между употреблением хлеба, даже белого, и развитием диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Она уточнила, кому полезно есть именно белый хлеб.«При воспалительных заболеваниях органов пищеварения, например, при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки из рациона исключаются все виды хлеба, кроме белого из муки высшего сорта, который можно употреблять в подсушенном виде. Остальные сорта могут усугубить течение болезни».Диетолог обратила внимание на то, что виды хлеба, которые могут считаться полезными, способны оказаться как раз более калорийными. Например, если в хлебе присутствуют орехи, семечки, сухофрукты, то его калорийность возрастает. К такому хлебу нужно относиться как к десерту, считает диетолог.«В качестве основного компонента питания можно выбирать обычный белый, черный или серый хлеб. Несмотря на различия в цвете и составе, их калорийность обычно находится в пределах от 230 до 300 килокалорий», - проинформировала врач.Чехонина добавила, что в день можно съедать до трех кусочков хлеба – по одному на каждый прием пищи. Если человек очень любит хлеб и съедает больше, ему во избежание лишнего веса следует исключить сладости, выпечку, сократить продукты с высоким содержанием жира. Полный отказ от хлеба диетолог считает ошибкой.

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