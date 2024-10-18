В России в октябре зафиксировали вспышки пневмонии

Ее зафиксировали в Коми, Удмуртии, Вологодской, Кемеровской, Костромской, Ленинградской, Омской, Псковской, Свердловской, Томской, Челябинской областях, Алтайском, Камчатском, Красноярском краях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.Групповые очаги регистрируются среди взрослых и в детских группах. Основной возбудитель как в единичных случаях, так и в очагах - микоплазма. Чаще всего выявляют пневмонию инфекционного происхождения. Болезнь на данный момент считается сезонной.Симптомы пневмонииКак рассказала врач лаборатории Екатерина Демьяновская, пневмония - воспаление легочной ткани, которое чаще всего вызывают бактерии, - пневмококк, стафилококк, хламидия и микоплазма.Спровоцировать воспаление могут и другие: коронавирус, вирус гриппа и герпеса, риновирус.Основные симптомы: высокая температура, кашель, насморк и слабость.При микоплазменной инфекции не так выражен токсикоз, как при бактериальных пневмониях. Пациент находится на ногах, не подозревая о заболевании.Пневмония у детейВирусная - в основном ей болеют дети до 5 лет. Обычно болезнь протекает в легкой форме, проходит без следа в течение нескольких недель, если иммунитет в порядке и нет хронических заболеваний.Бактериальная пневмония опасна для очень маленьких детей. Так считает главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник.До 5 лет высок риск развития пневмонии, вызванной гемофильной палочкой. А для детей от 5 лет и подростков опасна пневмококковая пневмония (основной вид возбудителя для бактериальных пневмоний).Пневмония у взрослыхУ людей постарше тяжелее протекают вирусные пневмонии, особенно атипичные формы с массивным поражением легких.Причины заболеванияВрач-терапевт Светлана Каневская считает основной причиной пневмонии сильное переохлаждение, так как из-за этого падает иммунитет. Еще, по словам медиков, она часто развивается как осложнение острых респираторных инфекций.Профилактика пневмонииРекомендуется избегать мест с большим скоплением людей, не забывать про маску, не находиться рядом с курящими и самому не курить. Еще нужно проветривать помещения, обеззараживать воздух, соблюдать личную гигиену и вакцинироваться.Для детей важна прививка от гемофильной палочки и пневмококковой инфекции.А недавно самарский врач рассказал о тревожных симптомах и осложнениях ОРВИ у детей.

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