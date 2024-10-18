В России растет заболеваемость пневмонией, но ситуация под контролем
С середины октября подъем заболеваемости пневмонией зарегистрирован в 16 российских регионах. Особую тревогу вызывают очаги среди детских коллективов, где основным возбудителем выступает микоплазма — бактерия, поражающая дыхательные пути.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ведется непрерывный мониторинг ситуации. Все случаи заболевания пневмонией тщательно расследуются, проводится комплексная лабораторная диагностика как у заболевших, так и у их контактов. Одновременно организуются противоэпидемические мероприятия.
Ведомство также напоминает о важности соблюдения мер профилактики: регулярное проветривание помещений, поддержание воздушно-теплового режима и дезинфекции воздуха, а также личная гигиена. Особое внимание уделяется вакцинации против инфекций, способных вызвать пневмонию.
Ситуация находится под полным контролем, однако специалисты рекомендуют не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы снизить риск распространения инфекции.
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