Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, кому стоит отказаться от кефира

Отказаться от употребления кефира, ряженки и йогуртов следует людям с непереносимостью лактозы и аллергией на молочный белок казеин. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Людмила Сухорукова.— Одной из причин возможного отказа является непереносимость лактозы. Для расщепления этого молочного сахара (основного углевода, который входит в состав молочных продуктов) необходим фермент лактаза, продуцирующийся клетками кишечника. При лактазной недостаточности данный фермент вырабатывается недостаточно, молочный сахар расщепляется не весь или не расщепляется вовсе. Это приводит к появлению неприятных симптомов: урчанию в животе, болям и вздутию, — цитирует ее РИА Новости.В некоторых случаях фермент отсутствует совсем, поэтому употребление любого количества молока будет вызывать дискомфорт. Таким людям нужно отказаться от продуктов на основе цельного молока и заменить их на безлактозные варианты, рассказала медик.По ее словам, лактозная недостаточность часто встречается у маленьких детей, особенно недоношенных. Непереносимость лактозы может появиться и у взрослых, так как активность лактозы с годами снижается. Если употребление молочных продуктов сопровождается неприятными ощущениями, которых человек не ощущал ранее, то следует проконсультироваться с врачом.— Другая возможная проблема, которая связана с употреблением молочных продуктов, — аллергия на молочный белок казеин. Среди симптомов — появление сыпи и расстройство кишечника, — сообщила гастроэнтеролог.При отсутствии противопоказаний молочные продукты нужно включать в рацион, потому что они полезны для костей и являются источником легкоусвояемого кальция. Он необходим и детям, и взрослым. Фосфор, входящий в состав таких продуктов, также необходим для прочности скелета. Кефир, ряженка и йогурты содержат бактерии- микроорганизмы, которые полезны для микрофлоры кишечника.Завтрак — важная часть начала дня, которая может придать энергии для новых свершений. Но не все утренние приемы пищи одинаково полезны. Какие завтраки только навредят здоровью, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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