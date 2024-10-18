Вздутие — не безобидный симптом: гастроэнтеролог предупредила, к чему приводит постоянный метеоризм
Газы в животе — явление неприятное, но, как многим кажется, совсем не опасное. Да, действительно, в каких-то случаях достаточно просто изменить свой рацион. Однако нередко без врача вздутие не вылечить. И вот чем это грозит.
«Вздутие живота — частая жалоба, с которой приходят пациенты к гастроэнтерологу. Особенно это актуально после застолий. Человек съел больше, чем мог себе позволить, и ферментная система не смогла справиться с таким объемом пищи», — рассказывает врач Ольга Помойнецкая.
Когда вздутие живота — это не опасно
Главный показатель — вздутие происходит редко. «В таком случае вы, скорее всего, накануне съели продукт, который вызывает у вас газообразование», — объясняет врач.
Продукты, которые чаще всего вызывают вздутие:
бобовые (горох, чечевица);
соевые продукты;
чеснок;
яблоки, персики и виноград;
продукты, в которых много фруктозы;
мучные изделия;
газированные напитки;
орехи;
все виды капусты;
неправильное сочетание продуктов .
Повод показаться врачу
«Если газообразование — ваш повседневный спутник и возникает на большую часть продуктов, на это обязательно нужно обратить внимание», — подчеркивает гастроэнтеролог.
Даже если вздутие безболезненное, есть урчание, отхождение газов и отрыжка воздухом, стоит проверить состояние желудочно-кишечного тракта и оценить свой рацион.
Частое вздутие живота: причины
Дисбактериоз;
СИБР (синдром избыточного бактериального роста) или СИГР (синдром избыточного грибкового роста);
пониженная кислотность;
длительный прием ИПП (ингибиторы протонной помпы — лекарства, которые снижают выработку желудочной кислоты);
переизбыток белковой пищи в рационе;
избыток сахара или его искусственных заменителей, а также фруктозы;
дефицит ферментов, которые расщепляют пищевые волокна;
плохой желчеотток и качество желчи.
Чем вреден метеоризм
Из-за метеоризма растягиваются стенки кишечника, нарушается целостное состояние слизистой. В результате живот надувается, а газы и возникшее давление в кишечнике вызывают боль.
«Люди живут с этим всю жизнь, с детства, привыкают и думают, что это норма. Однако вздутие — это не только неприятно, больно и эстетически некрасиво, но и очень вредно», — предупреждает Ольга Помойнецкая.
При метеоризме пища не усваивается полноценно, так как газы препятствуют ее контакту со слизистыми.
«Пища, которая двигается по кишечнику, „вспенивается“ и больше не может прилегать к его стенкам. А это необходимо, чтобы еда усваивалась, — объясняет врач. — В результате из-за длительного вздутия развиваются витаминно-минеральные дефициты. Появляются вялость, усталость, энергии не хватает».
Вздутие живота: лечение
Итак, постоянного вздутия в норме быть не должно. Однако заниматься самолечением, полагаясь на разрекламированные средства от метеоризма, не стоит.
«Если изжогу мы привыкли лечить таблетками, то при вздутии они практически бессильны», — объясняет эксперт.
Обязательно нужно обследоваться на предмет патогенной флоры. Если патогенной флоры нет, выяснить, дисбактериоз это или СИБР».
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