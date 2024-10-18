Вздутие — не безобидный симптом: гастроэнтеролог предупредила, к чему приводит постоянный метеоризм

Вздутие живота не только портит жизнь, но и отражается на состоянии здоровья в целом. Не многие знают, что постоянная усталость и вялость также могут возникнуть из-за метеоризма. Врач рассказала, как это связано.

Газы в животе — явление неприятное, но, как многим кажется, совсем не опасное. Да, действительно, в каких-то случаях достаточно просто изменить свой рацион. Однако нередко без врача вздутие не вылечить. И вот чем это грозит.

«Вздутие живота — частая жалоба, с которой приходят пациенты к гастроэнтерологу. Особенно это актуально после застолий. Человек съел больше, чем мог себе позволить, и ферментная система не смогла справиться с таким объемом пищи», — рассказывает врач Ольга Помойнецкая.

Когда вздутие живота — это не опасно

Главный показатель — вздутие происходит редко. «В таком случае вы, скорее всего, накануне съели продукт, который вызывает у вас газообразование», — объясняет врач.

Продукты, которые чаще всего вызывают вздутие:

бобовые (горох, чечевица);

соевые продукты;

чеснок;

яблоки, персики и виноград;

продукты, в которых много фруктозы;

мучные изделия;

газированные напитки;

орехи;

все виды капусты;

неправильное сочетание продуктов .

Повод показаться врачу

«Если газообразование — ваш повседневный спутник и возникает на большую часть продуктов, на это обязательно нужно обратить внимание», — подчеркивает гастроэнтеролог.

Даже если вздутие безболезненное, есть урчание, отхождение газов и отрыжка воздухом, стоит проверить состояние желудочно-кишечного тракта и оценить свой рацион.

Частое вздутие живота: причины

Дисбактериоз;

СИБР (синдром избыточного бактериального роста) или СИГР (синдром избыточного грибкового роста);

пониженная кислотность;

длительный прием ИПП (ингибиторы протонной помпы — лекарства, которые снижают выработку желудочной кислоты);

переизбыток белковой пищи в рационе;

избыток сахара или его искусственных заменителей, а также фруктозы;

дефицит ферментов, которые расщепляют пищевые волокна;

плохой желчеотток и качество желчи.

Чем вреден метеоризм

Из-за метеоризма растягиваются стенки кишечника, нарушается целостное состояние слизистой. В результате живот надувается, а газы и возникшее давление в кишечнике вызывают боль.

«Люди живут с этим всю жизнь, с детства, привыкают и думают, что это норма. Однако вздутие — это не только неприятно, больно и эстетически некрасиво, но и очень вредно», — предупреждает Ольга Помойнецкая.

При метеоризме пища не усваивается полноценно, так как газы препятствуют ее контакту со слизистыми.

«Пища, которая двигается по кишечнику, „вспенивается“ и больше не может прилегать к его стенкам. А это необходимо, чтобы еда усваивалась, — объясняет врач. — В результате из-за длительного вздутия развиваются витаминно-минеральные дефициты. Появляются вялость, усталость, энергии не хватает».

Вздутие живота: лечение

Итак, постоянного вздутия в норме быть не должно. Однако заниматься самолечением, полагаясь на разрекламированные средства от метеоризма, не стоит.

«Если изжогу мы привыкли лечить таблетками, то при вздутии они практически бессильны», — объясняет эксперт.

Обязательно нужно обследоваться на предмет патогенной флоры. Если патогенной флоры нет, выяснить, дисбактериоз это или СИБР».

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