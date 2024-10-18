Кариес в подарок от родителей: передаются ли по наследству плохие зубы

По наследству могут доставаться не только квартиры, но и склонность к некоторым заболеваниям. Стоматологические патологии не исключение. Причем от родителей передаются не только сами болезни, но и привычки, которые могут их предотвратить или, наоборот, вызвать.Стоматолог Юлия Лапушкина рассказала «Доктору Питеру», что на самом деле нет 100%-й генетической зависимости. Риски наследовать болезни есть, но это не говорит о том, что они должны обязательно развиваться. Даже если у родителей были плохие зубы, то у вас есть все шансы сохранить их здоровье на долгие годы.Что мы наследуем от родителейЕсть признаки, которые передаются из поколения в поколение. И они влияют на состояние, внешний вид зубов, десен и черт лица в целом. Мы наследуем оттенок, состав, толщину эмали и дентина. Чем толще эти минерализованные ткани, тем меньше вероятность кариеса, стираемости эмали. Но есть нюансы.Состояние зубов зависит еще и от течения беременности, питания матери и наличия у нее вредных привычек. Закладка и минерализация зубов начинается в первом триместре беременности, и если в этот период действуют негативные факторы, то с большой долей вероятности у ребенка будут проблемы с зубами.Форма, размер зубов, прикусВо многом это определяет черты лица, размеры челюстей. Эти черты мы наследуем от родителей. Патологии прикуса могут быть приобретенными, а «семейные» привычки могут стать предрасполагающим фактором для их формирования. Например, большое значение имеет культура питания. Жевательная нагрузка стимулирует развитие челюстей. Если в рационе исключительно мягкие продукты, то лицевой скелет развивается негармонично и вероятность патологий прикуса значительно возрастает.Сроки прорезывания молочных и постоянных зубовПрорезывание зубов — важный показатель гармоничного развития. Однако установленные сроки — лишь среднестатистические данные. И чтобы понять, где норма, а где патология врачи проводят подробный опрос родителей — в каком возрасте начали прорезаться зубы у них.Врожденные аномалии отдельных зубовНаличие сверхкомплектных (лишних) зубов, аномалии формы, строения, расщелина губы и нёба могут быть генетически обусловленными патологиями. Однако последние исследования показывают, что вредные привычки матери, сильный стресс и прием некоторых лекарств повышают риски формирования расщелины губы и нёба. Эта патология имеет не только наследственный характер.Помимо этих факторов каждый ребенок наследует предрасположенность к определенным заболеваниям. Но это лишь повышенные риски, а не 100%-я гарантия. При правильном подходе и индивидуально составленной программе профилактики удается их избежать.Наследуется ли кариес…Это вопрос актуальный, поскольку кариес — самое распространенное заболевание в мире, он диагностируется практически у 100% людей. Причина — действие симбиоза бактерий. Это не генетически обусловленное заболевание, а исключительно ваше приобретение.Однако источником болезнетворных бактерий могут стать родители. И по наследству передаются особенности строения и функций эмали, а также состав слюны, которая является частью защитной системы полости рта. При нарушении ее состава и свойств вероятность кариеса и других болезней полости рта многократно возрастает.Кроме того, нужно учитывать семейные привычки. Если в семье не соблюдают правила гигиены, не уделяют достаточного внимания состоянию здоровья полости рта, то кариес быстро поражает зубы.…и болезни десенВоспалительные заболевания десен также широко распространены, но не имеют прямой генетической передачи. Наследуются лишь факторы, которые повышают вероятность их развития, например:эндокринные патологии;болезни сердца и сосудов;нарушения обменных процессов;сбои в процессах усвоения некоторых витаминов и минералов.Также большое влияние оказывают семейные привычки питания, гигиены и ответственное отношение к собственному здоровью.Что делать при плохой наследственностиПо наследству передается исключительно предрасположенность, повышенные риски, но не 100%-я вероятность болезней. Превалирующая часть стоматологических заболеваний связана с неудовлетворительной гигиеной полости рта, дефицитом микроэлементов.Современная стоматология предлагает множество простых решений, которые помогут избежать кариеса, его осложнений и других заболеваний полости рта. Достаточно следовать простым правилам:Регулярно чистить зубы с использованием щетки, пасты, нитей, ирригатора. Лучше выбирать средства с содержанием фтора, а также минеральных комплексов.Раз в полгода приходить к стоматологу для проведения профессиональной гигиены полости рта.Сократить в рационе количество простых углеводов: сладостей, сдобной выпечки и песочных печений.При наличии заболеваний, нарушающих усвоение минералов, рекомендован дополнительный прием поливитаминов.И, пожалуй, самое важное правило для сохранения здоровья зубов у людей с «плохой наследственностью» — регулярные посещения стоматолога. Диагностика на ранних стадиях позволит провести лечение быстро, без осложнений. Большинство стоматологий предлагают лечение кариеса без бормашины, но только при условии, что диагностика произошла на ранних стадиях.Кроме того, после осмотра врач сможет составить индивидуальный план профилактики, и все риски, связанные с наследственной предрасположенностью, сведутся к нулю.

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