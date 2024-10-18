Что могло вызвать отравление зефиром с мальтитом? Врач Лазуренко допустила изменение рецептуры

Врач Наталья Лазуренко прокомментировала событие с массовым отравлением россиян после употребления зефира с мальтитом.Недавно стало известно о том, что десятки россиян пожаловались на симптомы отравления, полакомившись зефиром. Впоследствии выяснилось, что десертное изделие содержало мальтит (мальтитол) – распространенный сахарозаменитель, часто используемый в производстве продуктов из категории «правильное питание» или предназначающихся для людей с диабетом.Что же могло вызвать отравление зефиром с мальтитом? Отвечая на вопрос, врач Лазуренко отметила в комментарии RT, что использование данного сахарозаменителя до сих пор не вызывало опасений.«Гликемический индекс у мальтита, в отличие от сахара, ниже. Соответственно, для тех людей, у которых есть нарушение углеводного обмена на фоне ожирения или страдающих сахарным диабетом, выгоднее использовать такую продукцию в рационе», - сказала медик.Рассуждая о том, что могло вызвать неблагополучные симптомы, Наталья Лазуренко допустила случившееся изменение рецептуры при производстве зефира.«У сахарозаменителя есть побочный эффект - послабление стула. Если рецептура десерта была нарушена, и производитель переборщил с мальтитом, это могло вызвать боли в животе, диарею, рвоту».Также она заметила, что симптоматику отравления после лакомства могло вызвать его употребление в большом количестве. Эксперт добавила, что врачам хорошо известно явление, когда люди, осознавая отсутствие сахара в продукте, считают его менее вредным и не слишком заботятся о соблюдении ограничения. Кроме того, сахарозаменители специфическим образом влияют на вкусовые рецепторы и мозг – они не позволяют ощущать полноценного сладкого вкуса и насыщения десертом, что тоже может побуждать человека переедать.

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