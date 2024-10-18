Проверять холестерин и печень: врач Романенко рассказала о важных анализах после 50 лет
Врач Романенко рассказала, какие анализы для проверки своего здоровья следует ежегодно сдавать людям после 50 лет. Медик отметила, что в этом возрасте важно проверяться на подверженность сосудистым патологиям и диабету.
«Нужно каждый год сдавать общий анализ крови, проверять глюкозу и уровень хорошего и плохого холестерина, чтобы вовремя распознать развитие сахарного диабета и атеросклероза», - констатировала специалист.
Татьяна Романенко добавила, что также после 50 лет важно в профилактическом порядке обследовать печень. Для этого нужно сдавать анализ крови на содержание печеночных ферментов АЛТ и АСТ. При этом, подчеркнула врач, вышеназванные анализы актуальны для тех, кто не имеет явных проблем со здоровьем. Если такие проблемы имеются, необходимые для сдачи анализы конкретизируются лечащим специалистом. В частности, пояснила Романенко, при имеющемся ожирении врач для выявления скрытых нарушений углеводного обмена может назначить анализ на гликированный гемоглобин, а при подозрении на гастроэнтерологические патологии – более расширенное обследование состояния печени.
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