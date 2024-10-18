Проверять холестерин и печень: врач Романенко рассказала о важных анализах после 50 лет

Врач-терапевт Татьяна Романенко уточнила, какие показатели состояния организма важно проверять людям после 50 лет.Врач Романенко рассказала, какие анализы для проверки своего здоровья следует ежегодно сдавать людям после 50 лет. Медик отметила, что в этом возрасте важно проверяться на подверженность сосудистым патологиям и диабету.«Нужно каждый год сдавать общий анализ крови, проверять глюкозу и уровень хорошего и плохого холестерина, чтобы вовремя распознать развитие сахарного диабета и атеросклероза», - констатировала специалист.Татьяна Романенко добавила, что также после 50 лет важно в профилактическом порядке обследовать печень. Для этого нужно сдавать анализ крови на содержание печеночных ферментов АЛТ и АСТ. При этом, подчеркнула врач, вышеназванные анализы актуальны для тех, кто не имеет явных проблем со здоровьем. Если такие проблемы имеются, необходимые для сдачи анализы конкретизируются лечащим специалистом. В частности, пояснила Романенко, при имеющемся ожирении врач для выявления скрытых нарушений углеводного обмена может назначить анализ на гликированный гемоглобин, а при подозрении на гастроэнтерологические патологии – более расширенное обследование состояния печени.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки