Врач Агапкин: одно яблоко в день снижает риск появления тромбов. Какие еще продукты полезны?

Врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург рассказали о продуктах, эффективно препятствующих появлению тромбов.Формирование тромбов – кровяных сгустков – происходит при склонности крови к сгущению. Они вызывают нарушения полноценного кровообращения, доставки крови к органам, включая такие важные как почки, легкие, сердце, мозг. В тех случаях, когда образуются крупные тромбы, возникает риск полной закупорки ими сосудов и артерий, что чревато возникновением состояний, сопряженных с риском преждевременной смерти, – например, инфаркта миокарда или легочной эмболии.Врачи Агапкин и Гинзбург рассказали на съемках программы, что с защитой от сгущения крови и образования тромбов может помогать употребление некоторых продуктов. Одним из них они назвали яблоки.«В яблоках содержится вещество кверцетин, который обладает противовоспалительным действием, укрепляет сосудистую стенку. Одно яблоко в день снижает риск появления тромбов на 3 процента», - поделился Сергей Агапкин.Говоря о том, какие еще продукты могут быть полезны для профилактики тромбообразования, доктор Гинзбург посоветовал россиянам включать в рацион чеснок. По его словам, употребление чеснока, помимо эффекта предотвращения сгущения крови, также обладает противовоспалительными и омолаживающими свойствами. В частности, этот продукт улучшает защиту от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.Другими продуктами, снижающими риски формирования тромбов, врачи назвали капусту, шоколад, жирную морскую рыбу (включая сельдь, кильку, сардину). Помимо этого, подчеркнули эксперты, важно ежедневно пить достаточной чистой, не содержащей сахара жидкости, – воды, чая, настоев из плодов и ягод.

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