Описан вред от популярной мясной диеты

В последнее время особую популярность обрела мясная диета, при которой человек может есть только мясные продукты, отказываясь от остальных. Такой рацион может привести к развитию дефицитов, а также к заболеваниям сердца и почек. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Цуканова.Мясная диета или карнивор (от англ. carnivore – хищник) – более жесткий вариант кето-диеты, при которой основу рациона составляют белки и жиры. Карнивор подразумевает полное исключение из рациона несколько групп продуктов: овощей, фруктов, круп, бобовых, семян, орехов и др. Приверженцы этой диеты употребляют в пищу мясные продукты, птицу, субпродукты, желтки, рыбу и морепродукты, а также сливочное масло.«На такой диете можно легко и быстро похудеть без чувства голода. За счет большого количества белка и жира стимулируется синтез гормона насыщения лептина, и человек дольше остается сытым. Есть и другие плюсы, но минусов тоже достаточно», – отметила врач.Так, обилие насыщенных жиров в рационе повышает уровень холестерина в крови, что значительно увеличивает риски развития гипертонии, инфаркта, инсульта, атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы.«Большое количество белка нагружает почки и повышает риски почечной недостаточности. Также белок будет перегружать печень и провоцировать развитие подагры. При уже имеющихся проблемах с желчным пузырем большое количество жиров в рационе будет негативно сказываться на его работе. Организму тяжело переваривать такое количество жиров, что может спровоцировать приступ панкреатита или холецистита. Также возможны проблемы со стороны ЖКТ, а именно нарушение микробиоты кишечника и появление запоров», – рассказала врач.Кроме того, для нормальной работы щитовидной железой требуется хотя бы минимальное количество углеводов.«Для каждого человека это будут свои индивидуальные значения, но в среднем не менее 50-80 грамм в сутки. Кроме того, такая диета приводит к множеству дефицитов, в том числе витаминов С, Е, К, С, антиоксидантов, клетчатки и других важных для организма веществ», – отметила врач.

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