Врач Янг: цитрусы и рыба входят в число продуктов для замедления старости после 40 лет

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала россиянам о пяти продуктах, которые полезно есть для замедления процессов старости после 40 лет.Врач Янг сообщила, что существует минимум пять продуктов, обладающих эффектом замедления старения после 40 лет. Он них специалист проинформировала в своем Telegram-канале.Субпродукты. По словам Екатерины Янг, их несомненным достоинством является обилие белка, необходимого для восстановления клеток и мышц. Именно ослабление и атрофия мышечной ткани является физическим маркером старения организма. Особенно полезными медик считает печень и говяжье сердце, но в целом практически все субпродукты обеспечивают организм гемовым железом, витаминами группы В и веществами, помогающими выделять коллаген, необходимый для хорошего состояния кожи, слизистой ткани, костей и сосудов.Темнолистовая зелень. Это супер-источник витамина С и антиоксидантов, помогающих коже долго оставаться упругой и красивой.Жирная рыба. Обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами, самыми действенными защитниками мозга от возрастного разрушения.Цитрусы. Янг пояснила, что цитрусовые плоды «подкисляют пищевой комок», что помогает организм лучше усваивать необходимый мышцам белок.«Также апельсины и мандарины помогают в борьбе с отечностью», - заявила медик.Орехи. Дают нам ценные жиры, витамин Е, кальций – все эти вещества эффективно способствуют сохранению моложавости, позитивно влияя на иммунную систему.

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