EMBL: антидепрессанты могут приводить к недостатку витамина B1 в мозге

Ученые из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гамбурге установили, что некоторые антидепрессанты и противораковые препараты могут вызывать сбои в работе транспортера витамина В1 в мозге.Витамин В1 необходим для выживания клеток и поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем. Человеческий организм не способен синтезировать это вещество самостоятельно, поэтому его необходимо получать из пищи, такой как лосось, бобовые и коричневый рис.Новое исследование показало, что некоторые лекарственные препараты могут вызывать скрытый дефицит витамина В1, даже если его уровень в крови остается нормальным. Ученые выяснили, что препараты могут нарушать работу белка-транспортера SLC19A3, который доставляет витамин через кишечник и гематоэнцефалический барьер — структуру головного мозга, регулирующую проникновение в ЦНС различных веществ и соединений.Используя передовые методы криоэлектронной микроскопии, исследователи смогли детализировать механизм транспорта витамина В1. Они выявили, что мутации в транспортере SLC19A3 могут приводить к тяжелым неврологическим нарушениям. Ученые обнаружили, что блокировать транспорт витамина могут семь лекарств, включая некоторые антидепрессанты и противораковые препараты.

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