Кардиолог Хрипкова рассказала об особенностях приёма статинов
«Как и любое лекарство, они имеют побочные эффекты. Наиболее частые из них — болезненные ощущения в мышцах и суставах. Также на фоне терапии может быть временное бессимптомное увеличение уровня ферментов печени», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, большинство пациентов хорошо переносят такое лечение.
Как отметила врач, статины — первая линия выбора препаратов для снижения уровня холестерина. Их должен назначать врач, который в случае появления побочных эффектов может изменить дозировку лекарства или заменить его другим.
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