Врач Панина: ожирение может стать причиной воспаления печени, цирроза и рака. Что еще губит орган?

Врач-гастроэнтеролог Наталья Панина рассказала о факторах, которые уничтожают здоровье печени наиболее часто.Врач Панина напомнила : печень в человеческом теле выполняет ряд жизненно важных функций: в частности, она обеспечивает организму защиту от токсинов, является хранилищем витаминов и железа, вырабатывает желчь и участвует в процессе пищеварения. Все это является веской причиной беречь орган, однако зачастую люди губят собственную печень вредными привычками и пристрастиями, отметила специалист.В частности, печен страдает из-за последствий нездорового питания – особенно на регулярной основе. Таким последствием, например, является ожирение. По словам Паниной: ожирение человека может стать причиной воспаления печени, цирроза и рака этого органа.«Ожирение — это благоприятный фон для развития целого ряда болезней, в том числе рака. Откладываясь в клетках печени, жир повреждает их. Это может стать причиной не только воспаления органа, но и цирроза», - предупредила гастроэнтеролог.Говоря о других вредных для печени пищевых привычках, Наталья Панина занесла в «черный список» высокое содержание фруктозы в рационе, которую люди часто получают из подсластителей в неалкогольных напитках, а также постоянное поедание продуктов, богатых простыми углеводами, насыщенными животными жирами и трансжирами. Результатом пристрастия к такой еде становится повышение «плохого» холестерина, который губит не только сердечно-сосудистую систему, но опасен и для печени, подчеркнула медик.Кроме того, добавила Панина, здоровье печени разрушается из-за бесконтрольного использования лекарств, БАДов, витаминов – их неадекватный, не согласованный с врачом прием чреват развитием токсического гепатита. Назначать любые препараты должен только врач, подчеркнула она.Также врач выделила токсичное воздействие на печень употребляемого многими алкоголя.«Помните, что безвредных дозировок алкоголя для этого органа не существует. Токсичными считаются дозы более 40 граммов эталона для мужчин и более 20 граммов – для женщин», - уточнила специалист.

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