Врач Малиновская: при проблемах с щитовидной железой часто возникает потеря жизненных сил

Врач Ольга Малиновская указала на тесную связь состояния щитовидной железой и работы всего организма.Щитовидная железа выполняет функции по поглощению из крови йода и выработке гормонов на его основе. От того, насколько хорошо осуществляется эта работа, зависит здоровье нервной системы и сердца, напомнила врач Малиновская.Медик заметила, что при проблемах с щитовидной железой может возникать заметное ухудшение общего здоровья.«При неправильной работе этого органа возникает ряд неприятных признаков, причем ухудшение здоровья чувствуется как при повышенной выработке гормонов, так и при их недостатке».Малиновская рассказала, как проявляется наиболее часто встречающееся нарушение в работе щитовидки – недостаточная выработка гормонов или гипотиреоз. Она обратила внимание: при данной проблеме возникает потеря жизненных сил.Симптомы гипотиреоза:Сильная слабость;Сонливость;Быстрая утомляемость;Потеря энергетического тонуса, интереса к жизни;Проблемы с памятью и когнитивными способностями.Кроме того, могут возникать негативные перемены во внешности – отеки, набор веса, сухость кожи, ломкость ногтей, обильная потеря волос.«Приводить к гипотиреозу могут разные болезни. Наиболее часто встречается аутоиммунный тиреоидит, при котором сам организм начинает разрушать клетки щитовидной железы», - проинформировала Ольга Малиновская.Говоря о проблеме избыточного выделения гормонов – гипертиреозе – врач уточнила, что на него могут указывать повышенная эмоциональность, учащенное сердцебиение, излишняя потливость, снижение веса. Как правило, нарушение возникает из-за Базедовой болезни – предотвратить ее появление помогают продукты, богатые йодом.

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