MedComm: витамин В12 может снизить тяжесть острого панкреатита

Ученые из Сычуаньского университета в Китае обнаружили, что витамин В12 может снижать воспаление поджелудочной железы, тем самым облегчая симптомы острого панкреатита.Острый панкреатит (ОП), поражающий пациентов всех возрастов, продолжает оставаться одной из основных причин госпитализаций в гастроэнтерологические отделения. Около 20% случаев характеризуются средней или тяжелой степенью, что сопровождается высоким риском смертности и инвалидизации. Даже после лечения многие пациенты сталкиваются с осложнениями, ухудшающими качество их жизни.На сегодняшний день оптимальные подходы к лечению ОП обсуждаются учеными. Много дискуссий возникает по поводу разработки препаратов для защиты поджелудочной железы на ранних стадиях заболевания.Китайские ученые стремились выявить, могут ли определенные витамины улучшать состояния пациентов с ОП. Они провели научный обзор и мета-анализ результатов нескольких ранее опубликованных исследований и проанализировали связь между определенными питательными веществами и риском развития панкреатита. Результаты показали, что повышенные уровни витамина B12 в сыворотке крови могут снижать риск развития заболевания.Дополнительные эксперименты на мышах подтвердили, что витамин B12 защищает клетки поджелудочной железы от некроза, снижая воспаление и способствуя восстановлению тканей при остром панкреатите. Ученые отметили, что защитный эффект витамина обусловлен увеличением выработки АТФ (аденозинтрифосфата) в тканях. Это вещество обеспечивает энергией многочисленные биохимические реакции в организме.

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