Иммунолог Жемчугов: «тихая» микоплазменная пневмония распространяется воздушно-капельным путем

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об особенностях микоплазменной пневмонии, которой сегодня заболевают многие россияне.Микоплазменная пневмония считается «тихой»: она развивается со смазанной клинической картиной, не имеет выраженных симптомов плохого самочувствия, свойственного многим пневмониям.«Среди симптомов заболевания нет сильного кашля, мокроты или высокой температуры, то есть симптомов классической пневмонии, есть только слабость», - рассказал иммунолог ЖемчуговЭксперт отметил, что выявить данное заболевание можно только с помощью томограммы или анализа крови на антитела.Жемчугов добавил, что несмотря на «мягкую» симптоматику микоплазменная пневмония значительно ослабляет иммунитет. Эксперт сообщил, как она распространяется.«Микоплазменная пневмония распространяется воздушно-капельным путем и только при длительном контакте с зараженным».На днях стало известно, что среди россиян был зафиксирован рост заболеваемости пневмонией, всплеск ее случаев был подтвержден Роспотребнадзором. В основном, болеют «тихой» микоплазменной пневмонией, которую принимают за обычную сезонную инфекцию и нередко переносят на ногах до тех пор, пока в самочувствии н возникнет резкого ухудшения. Диагностировать такую пневмонию сложно из-за незаметности воспаления в альвеолах легких. Но в ее случае серьезно возрастает риск сопутствующих заболеваний: ангины, герпеса, ОРВИ, включая коронавирус. Кроме того, микоплазменная пневмония, вызывающая интоксикацию, может способствовать осложнениям в работе сердца и почек.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки