4 лучшие привычки на каждый день для здорового кишечника предложила диетолог Комиссарова

Есть простые, но очень важные правила, которые помогут вам позабыть про вздутие, регулярные запоры и другие неприятные симптомы.Крепкое здоровье требует постоянных усилий. Недостаточно пару недель в году вести безукоризненный образ жизни, чтобы в оставшееся время хорошо себя чувствовать.В своем телеграм-канале эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова перечислила несколько простых привычек, которые помогут на ежедневной основе поддерживать здоровье кишечника.Простые правила на каждый день для здорового кишечникаКак отмечает специалист, ученые еще исследуют микробиом человеческого кишечника, так что многого о здоровье этого органа мы пока не знаем.Однако уже сейчас известно: если с кишечником все хорошо, вас не беспокоят неприятные симптомы вроде диареи, запора, боли в животе и вздутия.Вот что нужно делать для того, чтобы кишечник работал как часы.Пейте достаточно жидкости. Не нужно перебарщивать и заставлять себя пить воду в неразумных количествах, однако доводить себя до обезвоживания тоже не стоит.Ешьте достаточно клетчатки: налегайте на фрукты, овощи, бобы. И при этом не отказывайтесь от углеводных продуктов.Добавьте в свою жизнь больше физической активности, даже если это будут простые пешие прогулки.Включите в свое меню продукты с большим количеством пробиотиков: кисломолочные, чайный гриб, кимчи, квашеную капусту.Также диетолог напоминает: основа хорошего самочувствия — сбалансированный рацион и здоровое питание без радикальных ограничений. Тогда для здорового кишечника не понадобится пить биодобавки, резюмирует Комиссарова.Часы для кишечникаНаш кишечник, как и другие системы организма, работает по своему расписанию, и этот факт тоже стоит иметь в виду. Гастроэнтеролог Евгений Белоусов объяснил, что происходит с ЖКТ в разное время суток.В ночные часы наш кишечник начинает работать медленнее. Активность снижается до минимума в период с двух часов ночи до пяти утра.Раннее утро — время активной работы толстого кишечника. В эти часы он готов к опорожнению.Расписание кишечника также тесно связано с часами приемов пищи. Например, завтрак помогает активировать ЖКТ, а вот тяжелый и поздний ужин, наоборот, может негативно повлиять на пищеварение.Зная эти особенности кишечника, можно ввести в свою жизнь несколько полезных привычек. Например, постарайтесь каждый день завтракать, обедать и ужинать в одни и те же часы. Откажитесь от частых перекусов и постарайтесь делать приемы пищи полноценными и сбалансированными.

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