Диетолог Мухина назвала неожиданную пользу хурмы для здоровья пожилых

Хурма полезна для зрения и сердечно-сосудистой системы пожилых, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.Для многих хурма известна прежде всего как продукт с большим содержанием йода, важного для нормальной работы щитовидной железы. Но помимо этого микроэлемента, в ее составе много и других полезных компонентов.В хурме много калия, который нужен пожилым для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он понижает давление, улучшает работу сердца и устраняет аритмию. Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук "Оранжевый цвет плода говорит о содержании в нем бета-каротина. Антиоксидант полезен для глаз, снижает риск возрастных заболеваний, таких как катаракта и дистрофия сетчатки", – указала Мухина.Помимо прочего, в хурме много витамина C, который помогает поддержать иммунную систему пожилых и противостоять вирусам.Однако, поскольку хурма содержит тяжелые для переваривания волокна, пожилым лучше есть не более двух плодов в день. Плюс продукт противопоказан при остром гастрите, язве двенадцатиперстной кишки, неспецифическом язвенном колите и других заболеваниях ЖКТ, предупредила врач.

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