Иммунолог Грек назвала главный миф об аллергии на собак и кошек
Аллергия — это неадекватная реакция иммунной системы человека на определенные вещества, безвредные для обычных людей. Аллергия на животных относится к числу наиболее распространенных.
Согласно научным исследованиям, с диагнозом сталкиваются от 10 до 20% жителей Земли. Но что делать, если реакция возникает на любимую кошку или собаку соседа? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Елена Грек — главный аллерголог-иммунолог СМ Клиники в Санкт-Петербурге.
Аллергия — не на шерсть
Некоторые ошибочно полагают, что главный аллерген животных — это шерсть. На самом деле нежелательная реакция зачастую возникает на частички кожи, слюну, мочу и выделения сальных желез питомцев. Механизм развития симптомов здесь стандартный. Организм распознает эти вещества как угрозу и начинает вырабатывать особый класс антител — иммуноглобулины класса E (IgE).
Эти сложные белки запускают каскад неприятных, а порой и опасных симптомов: чихание, выделения из носа, кашель, кожные реакции. При этом чем чаще и продолжительнее контакты с аллергеном, тем более выраженной способна становиться реакция организма.
Может ли развиться во взрослом возрасте
Аллергия на животных может возникнуть внезапно даже у тех, кто годами жил с питомцами без каких-либо проблем. Дело в том, что иммунная система нестатична и меняется на протяжении жизни человека. В результате у некоторых людей аллергия развивается во взрослом возрасте.
Например, это может произойти после тяжелого инфекционного заболевания, сильного стресса или резкой смены окружающей среды. Эти факторы влияют на работу иммунной системы и способны делать ее более чувствительной к аллергенам. Возможен и обратный сценарий: снижение восприимчивости иммунитета к тому или иному аллергену. В этом случае аллергия может стать менее выраженной или вообще исчезнуть.
Какие животные ее вызывают
Аллергия может развиться на любых животных, в том числе на хомяков, кроликов, морских свинок, птиц и даже черепах. Важный момент: для каждого вида характерны свои аллергены. Чувствительность к одному животному аллергену повышает вероятность развития аллергии на других питомцев, но так бывает далеко не всегда. Здесь все индивидуально. Например, человек может быть чувствителен к собачьему белку, но вообще не реагировать на кошачий, или наоборот.
Главный миф
«Пожалуй, главный миф об аллергии на животных — это существование „гипоаллергенных“ пород. Среди котов особенно часто упоминают сфинксов, сибирских кошек, рексов и ориенталов. Из собак людям с аллергией советуют выбрать пуделя, бишона фризе, йоркширского терьера или китайскую хохлатую», — говорит врач Елена Грек.
Такие породы действительно меньше линяют, не имеют подшерстка и не отличаются обильным слюноотделением. Тем не менее называть их «гипоаллергенными» все-таки большое преувеличение, отмечает доктор. Даже полное отсутствие шерсти у питомца не дает страховки от аллергии. Так, главным аллергеном кошек является белок Fel d 1, который содержится в слюне, сальных железах и перхоти. Собачий аллерген Can f 1 входит в состав перхоти и слюны, а Can f концентрируется в коже животного.
Можно ли вылечить
В России лечение аллергии на животных направлено на снятие симптомов. Медикаментозная терапия может включать антигистаминные препараты или кортикостероиды. Дополнительно важно задействовать элиминационные мероприятия, чтобы полностью исключить или хотя бы минимизировать контакт с аллергеном.
А вот АСИТ-терапию в случае аллергии на животных в нашей стране пока не используют, хотя ее успешно применяют для лечения аллергий на цветочную пыльцу и клещей домашней пыли. Однако ранее российские ученые разработали инновационную молекулярную вакцину от аллергии на кошек, которую, возможно, будут применять в будущем. Впрочем, препарат еще только готовят к клиническим испытаниям, поэтому о перспективах его массового применения говорить пока рано.
«Поэтому большинство людей вынуждено расставаться со своими питомцами, пристраивая их в добрые руки. В противном случае, если подобный вариант неприемлем, важно обсудить с аллергологом возможные пути снижения аллергенной нагрузки. В любом случае тесного контакта котом или собакой придется избегать, даже если принимать лекарства от аллергии», — говорит эксперт.
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