Иммунолог Грек назвала главный миф об аллергии на собак и кошек

Если при общении с котом или собакой начинают слезиться и краснеют глаза, на коже появляется сыпь или затрудняется дыхание, стоит подумать об аллергической реакции. Но все ли животные будут опасны и что делать?Аллергия — это неадекватная реакция иммунной системы человека на определенные вещества, безвредные для обычных людей. Аллергия на животных относится к числу наиболее распространенных.Согласно научным исследованиям, с диагнозом сталкиваются от 10 до 20% жителей Земли. Но что делать, если реакция возникает на любимую кошку или собаку соседа? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Елена Грек — главный аллерголог-иммунолог СМ Клиники в Санкт-Петербурге.Аллергия — не на шерстьНекоторые ошибочно полагают, что главный аллерген животных — это шерсть. На самом деле нежелательная реакция зачастую возникает на частички кожи, слюну, мочу и выделения сальных желез питомцев. Механизм развития симптомов здесь стандартный. Организм распознает эти вещества как угрозу и начинает вырабатывать особый класс антител — иммуноглобулины класса E (IgE).Эти сложные белки запускают каскад неприятных, а порой и опасных симптомов: чихание, выделения из носа, кашель, кожные реакции. При этом чем чаще и продолжительнее контакты с аллергеном, тем более выраженной способна становиться реакция организма.Может ли развиться во взрослом возрастеАллергия на животных может возникнуть внезапно даже у тех, кто годами жил с питомцами без каких-либо проблем. Дело в том, что иммунная система нестатична и меняется на протяжении жизни человека. В результате у некоторых людей аллергия развивается во взрослом возрасте.Например, это может произойти после тяжелого инфекционного заболевания, сильного стресса или резкой смены окружающей среды. Эти факторы влияют на работу иммунной системы и способны делать ее более чувствительной к аллергенам. Возможен и обратный сценарий: снижение восприимчивости иммунитета к тому или иному аллергену. В этом случае аллергия может стать менее выраженной или вообще исчезнуть.Какие животные ее вызываютАллергия может развиться на любых животных, в том числе на хомяков, кроликов, морских свинок, птиц и даже черепах. Важный момент: для каждого вида характерны свои аллергены. Чувствительность к одному животному аллергену повышает вероятность развития аллергии на других питомцев, но так бывает далеко не всегда. Здесь все индивидуально. Например, человек может быть чувствителен к собачьему белку, но вообще не реагировать на кошачий, или наоборот.Главный миф«Пожалуй, главный миф об аллергии на животных — это существование „гипоаллергенных“ пород. Среди котов особенно часто упоминают сфинксов, сибирских кошек, рексов и ориенталов. Из собак людям с аллергией советуют выбрать пуделя, бишона фризе, йоркширского терьера или китайскую хохлатую», — говорит врач Елена Грек.Такие породы действительно меньше линяют, не имеют подшерстка и не отличаются обильным слюноотделением. Тем не менее называть их «гипоаллергенными» все-таки большое преувеличение, отмечает доктор. Даже полное отсутствие шерсти у питомца не дает страховки от аллергии. Так, главным аллергеном кошек является белок Fel d 1, который содержится в слюне, сальных железах и перхоти. Собачий аллерген Can f 1 входит в состав перхоти и слюны, а Can f концентрируется в коже животного.Можно ли вылечитьВ России лечение аллергии на животных направлено на снятие симптомов. Медикаментозная терапия может включать антигистаминные препараты или кортикостероиды. Дополнительно важно задействовать элиминационные мероприятия, чтобы полностью исключить или хотя бы минимизировать контакт с аллергеном.А вот АСИТ-терапию в случае аллергии на животных в нашей стране пока не используют, хотя ее успешно применяют для лечения аллергий на цветочную пыльцу и клещей домашней пыли. Однако ранее российские ученые разработали инновационную молекулярную вакцину от аллергии на кошек, которую, возможно, будут применять в будущем. Впрочем, препарат еще только готовят к клиническим испытаниям, поэтому о перспективах его массового применения говорить пока рано.«Поэтому большинство людей вынуждено расставаться со своими питомцами, пристраивая их в добрые руки. В противном случае, если подобный вариант неприемлем, важно обсудить с аллергологом возможные пути снижения аллергенной нагрузки. В любом случае тесного контакта котом или собакой придется избегать, даже если принимать лекарства от аллергии», — говорит эксперт.

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