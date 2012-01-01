Эксперты назвали 12 продуктов для улучшения здоровья глаз

Некоторые продукты могут уменьшить риск развития возрастных заболеваний глаз, а также предотвратить ухудшение зрения. Эксперты назвали лучшие из них.Рыба — содержит омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.Орехи и семена — в них есть витамин E, защищающий клетки глаз от повреждений.Фасоль и бобовые — отличный источник цинка для поддержания здоровья глаз.Цитрусовые — богатый источник витамина С, который может бороться с возрастной потерей зрения.Листовые зелёные овощи — содержат лютеин, зеаксантин, витамины A, C и K, а также антиоксиданты, поддерживающие здоровье глаз.Морковь — витамин А в овоще способствует улучшению зрения в ночные часы.Сладкий картофель — ещё один хороший источник бета-каротина и витамина А.Яйца — содержат полезные для глаз лютеин и зеаксантин, замедляющие прогрессирование глазных заболеваний.Болгарский перец — антиоксиданты в овоще могут защищать от повреждения клеток и поддерживать приток крови к глазам.Кабачки — содержит важные для зрения витамины А и С.Брокколи и брюссельская капуста — богаты клетчаткой и другими питательными веществами, такими как каротиноиды и витамин С.Вода — поддержание водного баланса положительно влияет на здоровье глаз.

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