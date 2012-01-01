Эксперты назвали 12 продуктов для улучшения здоровья глаз
Рыба — содержит омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Орехи и семена — в них есть витамин E, защищающий клетки глаз от повреждений.
Фасоль и бобовые — отличный источник цинка для поддержания здоровья глаз.
Цитрусовые — богатый источник витамина С, который может бороться с возрастной потерей зрения.
Листовые зелёные овощи — содержат лютеин, зеаксантин, витамины A, C и K, а также антиоксиданты, поддерживающие здоровье глаз.
Морковь — витамин А в овоще способствует улучшению зрения в ночные часы.
Сладкий картофель — ещё один хороший источник бета-каротина и витамина А.
Яйца — содержат полезные для глаз лютеин и зеаксантин, замедляющие прогрессирование глазных заболеваний.
Болгарский перец — антиоксиданты в овоще могут защищать от повреждения клеток и поддерживать приток крови к глазам.
Кабачки — содержит важные для зрения витамины А и С.
Брокколи и брюссельская капуста — богаты клетчаткой и другими питательными веществами, такими как каротиноиды и витамин С.
Вода — поддержание водного баланса положительно влияет на здоровье глаз.
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