Россиянам для борьбы с ожирением рекомендовали минимум 150 минут физической активности
Врач-эндокринолог Тананакина констатировала, что людям с проблемой ожирения решить ее эффективно помогает целостный подход.
«Такой подход предполагает корректировку образа жизни, медицинские процедуры и в отдельных случаях применение средств для похудения. Изменение жизненных привычек, включая питание, является ключевым элементом при борьбе с лишним весом», - подчеркнула медик.
В частности, для избавления от избыточного веса нужно ориентироваться на употребление натуральных мало обработанных продуктов, есть больше фруктов, овощей, продуктов из цельного зерна. Кроме того, в рационе должен присутствовать нежирный белок. Что еще важно – это как можно чаще избегать сахара, насыщенных жиров, обработанных продуктов, параллельно следует вести пищевой дневник, записывая все съеденное – это помогает понять, каковы калорийность и качество питания.
Россиянам для борьбы с ожирением врач рекомендовала минимум 150 минут физической активности в течение недели.
«Регулярные тренировки существенно влияют на сброс веса. Минимум 150 минут умеренной аэробики еженедельно (например, активная ходьба) и силовые упражнения дважды в неделю являются оптимальными», - считает врач Тананина.
Она добавила, что иногда для изменения привычек питания необходима работа с психологом. Она может помочь человеку научиться управлять стрессом и развить навыки саморегуляции в своем пищевом поведении, что очень полезно для снижения веса.
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