Врач предупредил о вреде помидоров
«Помидоры содержат малое количество калорий и используются в низкокалорийном рационе. Содержат витамин С, А, магний, кальций, железо. Могут содержать соланин — природный яд и щавелевую кислоту, которая опасна для людей с мочекаменной болезнью. Часто могут стимулировать аутоиммунные процессы в организме человека. Например, аутоиммунный тиреоидит», — поделился специалист.
Ранее уролог-андролог Ильнур Аглиуллин рассказывал о том, что с возрастом у мужчин могут начаться проблемы с потенцией. Чтобы снизить риск их появления, он призвал включать в рацион помидоры и морковь. Также для снижения риска проблем с мужским здоровьем врач посоветовал чаще есть брокколи.
До этого биолог Екатерина Баранова сообщала, что при выборе помидоров стоит обращать внимание на их размер. Маленькие овощи, по ее словам, содержат больше сахара и полезных веществ, чем крупные.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий