Врач предупредил о вреде помидоров

Некоторые полезные продукты могут наносить вред организму, сообщил врач-диетолог, терапевт Олег Кривченков. В беседе он предупредил россиян о возможных негативных эффектах при употреблении в пищу помидоров.«Помидоры содержат малое количество калорий и используются в низкокалорийном рационе. Содержат витамин С, А, магний, кальций, железо. Могут содержать соланин — природный яд и щавелевую кислоту, которая опасна для людей с мочекаменной болезнью. Часто могут стимулировать аутоиммунные процессы в организме человека. Например, аутоиммунный тиреоидит», — поделился специалист.Ранее уролог-андролог Ильнур Аглиуллин рассказывал о том, что с возрастом у мужчин могут начаться проблемы с потенцией. Чтобы снизить риск их появления, он призвал включать в рацион помидоры и морковь. Также для снижения риска проблем с мужским здоровьем врач посоветовал чаще есть брокколи.До этого биолог Екатерина Баранова сообщала, что при выборе помидоров стоит обращать внимание на их размер. Маленькие овощи, по ее словам, содержат больше сахара и полезных веществ, чем крупные.

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