Эксперты: орехи и молоко помогают восполнить недостаток йода в организме

Представители Роспотребнадзора назвали продукты, помогающие не допустить развития опасного для здоровья йододефицита.В Управлении Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу напомнили, что более трети жителей России страдают от недостатка йода, хотя часто люди этого не подозревают.«На дефицит йода указывают такие симптомы, как сухость и снижение эластичности кожи, набор веса, ухудшение качества памяти, зрения и концентрации, аритмия, отёчность, потливость, апатия, вялость, депрессия. Также среди симптомов наблюдаются нарушения в работе щитовидной железы и нерегулярный менструальный цикл у женщин», - отметили эксперты.По словам специалистов, в профилактике опасной нехватки йоды большое значение имеет качество питания, ведь йод главным образом организм получает вместе с пищей. Простым решением для восполнения нехватки йода может быть использование йодированной соли. Также его источниками в той или иной мере являются разные продукты. Например, поделились эксперты, восполнять недостаток йода в организме помогают орехи и молоко, морепродукты, мясо, многие свежие овощи и фрукты.Специалисты советуют следить за уровнем йода и при подозрении на его дефицит в организме обращаться к врачу, пишет vecherka-spb.ru.

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