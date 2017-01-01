Ученые утверждают: сон на выходных может спасти от депрессии

Новое исследование, проведенное учеными из Central South University in China, обещает порадовать тех, кто любит понежиться в постели на выходных. Согласно их выводам, дополнительный сон в субботу и воскресенье может значительно улучшить эмоциональное состояние тех, кто страдает от нехватки сна в будние дни. Особенно это касается мужчин и людей младше 65 лет.В ходе исследования, которое опубликовано на портале Journal of Affective Disorders, ученые проанализировали данные о сне 7,719 американцев за период с 2017 по 2020 годы. Используя данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES), ученые изучали различия в привычках сна в будние и выходные дни, а затем сопоставили эти данные с симптомами депрессии.Оказалось, что те, кто недосыпал в течение рабочей недели, могли частично компенсировать недостаток сна на выходных. Дополнительные два часа сна помогали улучшить настроение и уменьшить симптомы депрессии. Однако ученые предупреждают: увеличение времени сна более чем на пять часов в выходные дни может, наоборот, усилить депрессивные настроения.Особенно удивительными оказались выводы о том, что наибольшую пользу от "догоняющего" сна получают мужчины, что может быть связано с влиянием сна на уровень тестостерона. Тем не менее, точные механизмы этого явления остаются неясными, и для их объяснения требуется дальнейшее исследование.Интересно, что пожилые люди старше 65 лет меньше подвержены эффектам "сонных долгов", поскольку они реже сталкиваются с факторами, нарушающими сон, такими как стресс на работе или уход за детьми.Таким образом, хотя совет поддерживать регулярный режим сна по-прежнему актуален, ученые соглашаются: лишний сон на выходных может быть полезен для вашего настроения и психического здоровья, если не переусердствовать.Если вам не хватает сна в будни, вполне можно расслабиться и понежиться в постели на выходных, но старайтесь не перебарщивать с компенсацией сна.

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