Токсичный пол: эксперт раскрыл опасность популярного напольного покрытия

Токсичные вещества, входящие в состав ПВХ-линолеума, представляют серьезную опасность для здоровья человека. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры ХТВМС РТУ МИРЭА Александр Гервальд.В составе популярного напольного покрытия обнаружен целый ряд опасных компонентов: хлор, фталаты, свинец и кадмий. Особую тревогу у специалистов вызывают фталаты, которые выделяются при повседневном использовании изделий. Эти вещества негативно воздействуют на работу внутренних органов, в первую очередь печени и почек, а также могут стать причиной развития раковых заболеваний.Химик отметил, что свинец и кадмий относятся к нейротоксинам. При продолжительном контакте с этими веществами возможны серьезные нарушения в функционировании центральной нервной системы и заболевания почек.В помещениях со слабой вентиляцией концентрация вредных веществ может достигать опасных значений. Солнечные лучи и нагрев линолеума усиливают выделение токсичных испарений. При вдыхании они вызывают различные симптомы: от головной боли, тошноты и раздражения кожи до серьезных проблем с нервной и сердечно-сосудистой системами.Проблема не ограничивается только использованием материала. Производственный процесс и утилизация ПВХ-линолеума также сопровождаются выбросом токсичных веществ в атмосферу.

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