«Может маскировать стенокардию и инфаркт»: врач Ермакова раскрыла опасность изжоги

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ермакова рассказала, почему изжога может оказаться опасным симптомом.Врач Ермакова раскрыла опасность изжоги – этим симптомом могут проявляться серьезные нарушения. По словам медика, ее возникновение часто говорит о проблемах с пищеварением и, но также может маскировать собой стенокардию и инфаркт.«Под изжогу нередко «маскируется» приступ стенокардии и инфаркт. При появлении первых жалоб обратитесь к врачу», - поделилась советом Ермакова в беседе с порталом «Страсти».Гастроэнтеролог добавила, что изжога бывает связана с длительными запорами, вызывающими повышение давления в кишечнике. Кроме того, она возможна как признак СИБР, синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике.Кроме того, распространенным фактором повторяющейся изжоги является гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь (ГЭРБ). В ее случае происходит периодический заброс кислоты в верхние отделы пищеварительного тракта, в связи с чем возникает характерный дискомфорт в пищеводе.Возникающую изжогу необходимо лечить, подчеркнула специалист. Людям с заболеваниями ЖКТ рекомендуется посещать гастроэнтеролога два раза в год. Рекомендуя меры для профилактики изжоги Ермакова отметила, что важно уметь контролировать свое эмоциональное состояние, избегать подъема тяжестей, достаточно спать, не наклоняться и не ложиться спать 1,5-2 часа после еды, бросить курить и не злоупотреблять алкоголем.

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