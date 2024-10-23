Названы продукты, эффективно снижающие уровень холестерина

Врачами Пушкинской клинической больницы им. Розанова в Телеграм-канале "ЗдравКонтроль" названы продукты, которые активно снижают «плохой» холестерин.Ряд привычных продуктов нашего рациона способен снизить концентрацию плохого холестерина в организме. Ключевую роль играют фрукты, их эксперты посоветовали есть дважды в день. Особенно подчеркивается польза цитрусовых - в составе апельсинов и мандаринов много ценного пектина, который участвует в реакциях нейтрализации холестерина.Также специалисты рассказали о пользе оливкового масла, предложив чаще заменять им подсолнечное. Поскольку именно в оливках масса полезных веществ и "хороших" растительных жиров", акцентируют врачи. Кроме того, важны овощи и зелень.Обратили они внимание также на орехи и морскую жирную рыбу. В орехах много витаминов, микроэлементов и полезных жиров. Омега-3 идеальна для регуляции уровня холестерина, поэтому жирная морская рыба должна присутствовать быть в меню хотя бы раз в неделю.Врачи напоминают: липопротеины низкой плотности провоцируют засорение артерий, увеличивая риски сердечных патологий. Зато жиры высокой плотности относятся к полезным - они выполняют функцию защиты сосудов от отложений бляшек.

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